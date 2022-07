Los fans reniegan de Tanxugueiras tras apoyar el independentismo catalán

Polémica es la palabra que persigue al grupo gallego Tanxugueiras. Tras lo sucedido en el Festival de Benidorm (Benidorm Fest) para seleccionar al representante español en Eurovisión y que culminó con la designación de Chanel Terrero como nuestra estrella para Turín y Rigoberta Bandini y Tanxugueiras como finalistas, el grupo formado por Aida Tarrío y las hermanas gemelas Olaia y Sabela Maneiro, han vuelto a levantar una polvareda por su actuación en Feslloc, el Festival de música que se celebra anualmente en Benlloch (Castellón), donde muchos han criticado el gesto de apoyo del trío a la independencia de Cataluña.

Está claro que este verano está siendo muy prolífico para Tanxugueiras que han multiplicado sus actuaciones y conciertos por nuestra geografía. Antes de ir al Festival Cruïlla de Barcelona este sábado 9 de julio, actuaron en el Feslloc, el Festival anual de Benlloch, en el que las gallegas subieron al escenario el viernes 8 de julio como cabeza de cartel del certamen de tres días.

Como siempre estuvieron volcadas con los temas, sobre todo con “Terra” e hicieron las delicias de los congregados. Es precisamente con el canto que supone este tema con el que acompañando al lema “no hay fronteras” salieron a escena la bandera independentista gallega que portó una de las componentes, mientras otra desplegaba una estelada ante el asombro de algunos asistentes y de las redes sociales.

Les @tanxugueiras aquesta nit passada al Feslloc amb una estelada dalt l’escenari ❤️ pic.twitter.com/AolRaRvBwr — Joan Mangues (@jmangues) July 9, 2022

Desde que las imágenes inundaron las redes sociales, se han sucedido las críticas a su doble mensaje. “Aquí las Tanxugueiras que te hablan de un mundo sin fronteras mientras enseñan un trapo de un república imaginaria. Y estas querían representar a España en Eurovisión”, dice un tuitero sutilmente, frente a otros con menos cuidado: “Las Tanxugueiras berreaban anoche en un pueblo de Castellón “No hay fronteras” con una bandera gallega independentista y una estelada. ¿Fronteras no y banderas separatistas sí? La coherencia de la extrema izquierda. ¿Y esas paletas pretendían representar a España en Eurovisión?”.

También los hay que por comparación atacan a Tanxugueiras resaltando la labor de Chanel: “Imposible no alegrarse de que a Eurovisión fuera Chanel en vez de las Tanxugueiras” o “@tanxugueiras no sé lo que tendréis en la cabeza pero la estelada representa un estado nación catalán diferenciado del resto de España. Sacar 5 estados de 1 solo significa hacer 5 fronteras nuevas donde no las había. Cantar NO HAY FRONTERAS con esa bandera es una contradicción”.