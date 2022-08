César Millán: «Hay tres seres a las que el humano no puede mentir: Dios, tu madre y al perro»

César Millán es igual en persona que por televisión: sonriente, incombustible e inevitablemente afable y optimista. LA RAZÓN le entrevista en su rancho de California dónde está grabando la segunda temporada del programa de National Geographic «Mejor humano, mejor perro», que se acaba de estrenar en agosto.

¿De dónde saca esa naturalidad ante las cámaras?

Sirvió mucho que yo haya crecido en un rancho con mis abuelos, que murieron a los 105 años. Eso te retiene como ser humano, esa parte natural, simple y profunda que uno vive... Te das cuenta de que ese tipo de gente usó la espiritualidad, el instinto, y el amor a la familia. Son muy importantes, especialmente ahora con el covid y esta parte financiera que solamente le afecta el humano, no a los animales. El humano se paniquea, se pone un obstáculo emocional, espiritual, mental, y el perro vive con él. Cuando llegué a los Estados Unidos, me di cuenta de que no tenían esa natural naturaleza de conexión que yo tengo viniendo de un país tercermundista, de una familia de bajos recursos económicos, y que tenía mejor relación con los perros que la gente con dinero, fama y poder. Ahí es cuando dije, «no voy a entrenar perros, yo voy a entrenar humanos». Y soy muy creativo: esos elementos me han ayudado: mi parte espiritual, mi parte instinto, mi parte emocional y mi parte creativa.

¿Qué nos va a ofrecer la segunda temporada de «Mejor humano, mejor perro»?

Esta es la primera vez que tengo un título donde todo el mundo está envuelto en esta transformación, porque tienes que pensar tú como mejor humano, para que tu perro sea el perro que debería de ser... El perro sin ti lo hubiera hecho perfectamente. Cuando tú traes al perro a tu casa y no tienes ese conocimiento, es como traer hijos al mundo sin conocimiento. El conocimiento de tu energía, de tu casa, de donde vives... Estoy más que nunca en esta etapa de mi vida, donde quiero que todo el planeta entienda que tengas o no tengas perros, tienes que ver tu energía, y tu forma de pensar, tus acciones, porque esas tres cosas es lo que te hace humano: tu energía, tu filosofía y tus acciones. Soy más preciso, donde ya he sido papá por 27 años y 24, tengo dos hijos; donde ya he pasado por montañas que se derriban y he escalado el Himalaya y el Everest y he regresado pa abajo y me regreso otra vez para arriba. Todo eso te ayuda como padre, como maestro, como humano en esta vida. Me relaciono bien rápido con las personas y ayudo a que saquen esa parte vulnerable. Lo que pasa en el mundo es que el perro se ganó el corazón de los humanos, entonces el humano le va a hacer caso al perro porque lo ama incondicionalmente. Es el único miembro en la sociedad que puede cambiar al mundo, simplemente porque no existe una barrera intelectual. El perro sabe que tú tienes algo dentro, no se lo puedes esconder. Son tres seres, a los que el humano nunca puede decir mentiras. Yo soy creyente: Dios, tu madre y al perro. Saben que tienes algo por dentro, y hay que sacarlo, porque si no el perro no se va a conectar. No es del 90%, es del 100%: Tienes que estar 100% saludable espiritualmente y tu mente tiene que estar clara.

Llegan las vacaciones y abandonamos perros, ¿cómo podemos ponerle solución?

Es un reflejo de cómo nos tratamos a nosotros mismos. Hay muchos humanos en la calle, mucha pobreza, mucho olvidado por personas que tienen dinero. Hay que cambiar esas costumbres. Hay un montón de perros en la calle y eso nunca lo había visto yo en mi vida. Necesitamos hacer un cambio drástico porque nuestra energía tiene que cambiar. Hablo de la energía personal, esa energía que no te cuesta nada. Tienes que traer esa buena energía: calma, confianza, amor y alegría.

¿Y cuál es la solución?

Pues agarra un perro y él te va a enseñar. Si no tiene esas cuatro cualidades, el perro va a hacer pelea, miedo o ignorarte. Cuando tú cambias eso, va a regresar a ti.

¿Cómo lidia con las críticas por su método?

Son críticas de personas que realmente no saben lo que hago, porque yo trabajo energía, luego educo al humano. Realmente la técnica es súper flexible, pero lo más importante es que me estoy enfocando en educar al humano antes de que tenga perro. Enfocando en la energía del humano y como tú ves al perro antes de que digas qué técnica quieres. Hago shows que están transformando el mundo. Están buscando a quien atacar. Yo los puedo atacar, pero tengo mucho que hacer. uso miles de técnicas. Soy la persona más creativa en el mundo animal.

¿Hay perros conflictivos?

Eso de que el perro es conflictivo es como si pudiera tener decisiones. Ningún animal en este mundo quiere conflicto. El único que crea conflicto es el humano. Los animales simplemente crean balance y armonía, y pasan esa información a la siguiente generación. Nosotros somos los únicos que seguimos a líderes inestables. El planeta estaría perfectamente bien sin el humano. La naturaleza no necesita al humano. El único que crea conflicto es el humano. Es como decir que los elefantes o los leones tienen conflictos: Es una ridiculez, porque para eso se requiere una inteligencia que solamente el humano la tiene. El humano tiene la inteligencia de crear conflicto: Guerras, es conflicto; pobreza, es conflicto; la falta de salud, es conflicto creado por nosotros. No hay otra especie más conflictiva que el humano.

Hay una tendencia para humanizar a los perros, ¿es peligroso?

Humanizar a un perro es como decirte «tú compórtate como jirafa”. Pues te van a cambiar tu identidad. Tú tienes tu propia identidad y alguien viene y dice cambia eso y sé otra cosa.