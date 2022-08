Carolina Iglesias da una lección de autocrítica: «He fallado a mi colectivo»

Parece que la nueva generación de comunicadores parece más propensa a la autocrítica. Después de que Ibai Llanos hiciese este ejercicio tras la polémica con Lolito en La Velada del Año II» donde reconoció un error de comunicación, ahora Carolina Iglesias ha salido a dar la cara sobre la última polémica de su podcast «Estirando el chicle».

El programa lleva varios días recibiendo duras críticas en Twitter por invitar a su programa a la controvertida cómica Patricia Sarnosa, acusada de protagonizar comentarios tránsfobos cuando ha criticado la Ley Trans públicamente. Así increpaban al programa por dar voz a esta humorista en un espacio que siempre se ha caracterizado como una ventana de diversidad y de apoyo al colectivo LGTBI.

Era cuestión de tiempo que Carolina Iglesias interviniese públicamente para zanjar la polémica, pero lo ha hecho demostrando una profunda autocrítica. Primero justrifica la «demora de su explicación», asegurando que todo el revuelo mediático que se ha generado «me ha paralizado». Incluso, ha reconocido que estos días ha recurrido a ayuda psicológica para gestionar las críticas, aunque las acepta como parte de su profesión. «Estoy en constante deconstrucción; en mis 29 años me he equivocado muchas veces y de cada error he sacado un aprendizaje», explicaba la comunicadora. A la par adelantaba que esto puede volver a ocurrir, ya que es inevitable que vuelva a cometer un error: “Aunque asusta, esa es la vida y también la profesión que he elegido”.

Además de agradecer los mensajes de apoyo que ha recibido durante toda la polémica, que también han sido muchos, se disculpaba así con sus seguidores y oyentes: «Quiero pedir disculpas a la gente que se haya sentido decepcionada, a mi colectivo LGTBIQ+, al que he fallado»

En el post de Instagram Carolina no ha querido olvidarse de su inseparable Victoria Martín: “Empezamos esto siendo dos pringadas que buscaban su lugar, y así seguiremos siempre. De la mano. Nos caemos, aprendemos y nos levantamos”