Quién es quién en la dinastía Targaryen en “La casa del Dragón”

Con el reciente estreno de “La Casa del Dragón”, llega el momento de ver los capítulos pero sin perder de vista lo que sabemos ya gracias a “Juego de Tronos”. Aún así no está de más actualizar los personajes que forman parte de una de las familias decisivas para el trono de hierro: los Targaryen, la familia que gobernó durante tres siglos sobre todo Poniente. Para ayudarnos, una ilustradora francesa ha actualizado el gráfico árbol genealógico que creó para la saga de George RR. Martin añadiendo a los personajes de la nueva ficción de HBO Max.

La serie adapta partes de “Fire and Blood” , una colección de historias que acompañan a la serie “Song of Ice and Fire” en la que se basa el universo “Juego de Tronos” . El libro es una historia parcial de los Targaryen, a quienes los fans conocen bien, ya que su reinado se extiende desde Daenerys hasta el primer rey de Poniente, todos ellos conocidos por sus dotes para domar dragones.

El lector tiene que tener en cuenta que algunos de los aspectos de este artículo requieren de SPOILERS para explicar el contexto de la serie. “La casa del Dragón” tiene lugar aproximadamente 190 años antes de que comience la historia de “Juego de Tronos”, y nuevos personajes se mezclarán con cosas familiares como Desembarco del Rey como la capital de Poniente y que los Stark siguen siendo los señores de Winterfell.

Generación tras generación los Targaryen tienen la tendencia de repetir nombres con lo que complica la asimilación del árbol familiar y habrá un par de Aegons, varios Aemons y muchos Viseryses. Aparte de la tendencia de procrear dentro de la propia familia solo para fastidiar, complicando la saga familiar.

El Árbol creado por Maryon B. en Devianart en 2016 ayudó al comienzo a seguir la serie original y ahora está actualizado para añadir los nuevos nombres de la familia Targaryen. “La Casa del Dragón” aterriza en el medio del árbol genealógico, aproximadamente a medio camino entre el momento en que el primer Aegon Targaryen, conocido como Aegon el Conquistador, unió a todo Poniente y la caída final de Daenerys Targaryen en el final de la serie “Juego de tronos” . Los eventos descritos en el primer episodio de la nueva serie nos prepararon para ingresar al período resaltado en el árbol genealógico como la Danza de los Dragones, un momento en el que la cuestión de la sucesión separó a los Targaryen y condujo a una brutal guerra civil.

Los años anteriores al comienzo del espectáculo fueron testigos de un largo período de lucha conocido como el Levantamiento Militante de la Fe que terminó solo cuando el rey reinante, el cruel Maegor I, murió misteriosamente. Después de su muerte, el único hijo que quedaba del rey anterior, Jaehaerys I, sucedió en el trono. Pero debido a la generación anterior de caos, la línea de sucesión no está clara. Entonces, al comienzo de “La Casa del Dragón” , Jaehaerys convoca un consejo para elegir al próximo heredero. Los dos Targaryen con el mejor derecho al trono son su nieto, Viserys, y su nieta-slash-nieta, Rhaenys. Ambos son sus nietos, por lo que ambos tienen el mismo derecho al trono. Pero debido a que Poniente nunca antes había tenido una reina como gobernante, el consejo elige a Viserys para que sea el próximo gobernante; así se convierte en Viserys I.

Aún así, Rhaenys, apodada “la reina que nunca existió”, es un miembro popular de la familia real, y muchas personas aún profesan lealtad hacia ella y su progenie. Mientras tanto, hasta que Viserys pueda tener un heredero varón, o hasta que la corte decida que está bien que gobierne una mujer, su hermano Daemon es el siguiente en la línea de sucesión al trono. Pero Daemon no es exactamente una opción popular.

Rhaenys (Eve Best) y Corlys (Steve Toussaint)

Rhaenys, también conocida como “la reina que nunca existió”, fue el producto de un matrimonio entre el hijo mayor de Jaehaerys, Aemon, y la propia tía de Aemon, Jocelyn Baratheon. En su adolescencia ganó fama como una de las dragoneras Targaryen así como por su belleza. A los 16, Rhaenys se casó con un hombre casi 20 años mayor que ella: el galante Corlys Velaryon, conocido como la “Serpiente de mar” por sus atrevidas expediciones marítimas.

Viserys I (Paddy Considine)

Viserys, interpretado en el programa por Paddy Considine, es un rey amable y generoso que aporta estabilidad al reino. Sin embargo, cuando se trata de la cuestión de la sucesión, es fantasioso en su búsqueda de un heredero varón. Esto lo lleva a tomar una decisión horrible que resulta en la muerte de su primera esposa, Aemma, y su hijo recién nacido. También lo lleva a cubrir sus apuestas sobre quién debería ser su heredero después de que se vuelva a casar y tenga más hijos. Su indecisión lleva a los herederos en cuestión, su hija Rhaenyra y su hijo Aegon, a luchar por la corona.

Rhaenyra (Emma D’Arcy)

Rhaenyra es la primogénita de Viserys, la hija de su primera esposa Aemma. Inteligente y atlética, Rhaenyra (interpretada por Milly Alcock cuando era adolescente) al principio está más interesada en montar a su dragón, Syrax, que en ganar juegos de tronos. Eso cambia cuando su padre no puede decidir a quién nombrar como su heredero, y ella se convierte primero en un peón involuntario y luego en un jugador activo en la batalla por la sucesión.

Tras la muerte de Aemma, Viserys se casa con Alicent Hightower (interpretada por Emily Carey cuando era una mujer más joven), una niña solo unos años mayor que la propia Rhaenyra. A medida que crece, Rhaenyra se encuentra en desacuerdo con su ex amiga Alicent, y pronto se ven envueltos en una batalla sobre si Rhaenyra o el hijo de Alicent, Aegon, deberían tomar el trono después de la muerte de Viserys.

Sus partidarios se dividen en “negros” y “verdes”; Los “negros” son los partidarios de Rhaenyra después de que se pone un vestido en el tradicional rojo y negro de Targaryen. La vida amorosa de Rhaenyra es su propia saga dramática. Permanece enamorada toda su vida de su propio tío, Daemon, que es 16 años mayor. También le gusta un apuesto caballero llamado Criston Cole (interpretado por Fabien Frankel).

Árbol genealógico FOTO: Devianart poli-m / DeviantArt

Daemon (Matt Smith)

Daemon Targaryen es popular entre todos, excepto entre las personas que pueden convertirlo en el próximo rey. La mano derecha del rey Viserys, Otto Hightower (interpretado por Rhys Ifans), bloquea repetidamente a Daemon para que no se convierta en el próximo heredero y luego elige a Rhaenyra en lugar de él como sucesor, al menos, lo hace hasta que su propia hija Alicent se casa con el rey.

Misaria (Sonoya Mizuno)

A veces llamada “Misery”, Mysaria comienza como una trabajadora sexual en el Desembarco del Rey, pero rápidamente se vuelve indispensable para su patrón y amante Daemon como fuente de información. A partir de ahí, se convierte en la espía de rango primero para Daemon y luego para Rhaenyra, lo que la convierte en una de las personas más poderosas de Poniente.