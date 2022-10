Jorge Javier contesta a Francino por llamar a su televisión “repugnante”: “Reitero la felicitación por el Ondas”

Vuelta de tuerca a la relación tirante que mantienen desde hace tiempo Jorge Javier Vázquez y Carles Francino. Entre ellos son bien conocidos los roces, que además se han materializado en el tiempo con varios desplantes por ambas partes que han acabado por estallar.

Para ponernos en situación: En el año 2009 el presentador de Telecinco ganó un Premio Ondas y en la gala de entrega del galardón Carles Francino y Angels Barceló se negaron a entregárselo argumentando que el tipo de programa que presenta Vázquez no representa los valores de un comunicador al uso.

A pesar de esto y no sin cierta sorna, hace poco Jorge Javier felicitó al periodista de RTVE por haber recibido el Ondas a toda una carrera en 2022. Para más implicación, el miércoles al saberse el fallo del jurado Jorge Javier se ofreció públicamente para entregarle el Ondas a Francino. El diario “El País” incidió en este hecho en una entrevista hecha al veterano periodista: “Se ha ofrecido Jorge Javier Vázquez a entregarle el Ondas”. Francino contestó que lo había oído y que le había parecido “una salida muy divertida, y a tono con él y con su programa. Yo sigo pensando exactamente lo mismo que entonces. Pero es un tío muy listo ye está muy bien su respuesta. No tengo nada contra él”.

Pero lejos de quedarse ahí, Francino siguió hablando de que a él, personalmente, “ese tipo de televisión me parece repugnante. Pero ni hago campaña para que la gente no la vea ni nada; si me preguntan, respondo”, dijo intentando quitar hierro al asunto sin conseguirlo. Además terminó de matizar con dureza: ““Estoy absolutamente convencido de que los modelos italianos de televisión que entraron aquí hace 30 años han modelado una parte de cómo somos, y no es una parte buena”.

La respuesta de Jorge Javier Vázquez no se ha hecho esperar que ha elaborado un hilo de Twitter con sus reflexiones y compartiendo una captura de la entrevista: “Hoy me he despertado con esta entrevista de Jabois a Francino en El País. Abro hilo”.

“Respeto que el tipo de televisión que hago te parezca repugnante. Pero el ejercicio de la libertad JAMÁS debe provocar daño en el otro (mis damnificados pueden llevarme a juicio, a mí me queda el pataleo en Twitter)”, ha comenzado escribiendo Vázquez en su red social. Matiza que ese daño “Barceló y tú me lo causasteis. Lo vuestro fue una falta de respeto hacía mi y hacia la gente me ve y valora mi trabajo”.

Aludió a la política al asegurar que “La izquierda no gana por gente con tantos prejuicios como vosotros”, y lanzó una acusación hacia los organizadores de los premios: “Más idiotas fueron los que os permitieron que os largaseis del escenario”

Hoy me he despertado con esta entrevista de Jabois a Francino en El País. Abro hilo. pic.twitter.com/7JdJpfiFJj — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) October 30, 2022

A pesar de la carga de los mensajes, Jorge Javier ha querido ser “conciliador” en cierta manera y si que ha reiterado “la felicitación por el Ondas” y le ha pedido pasar página: “Ahora me llevas a tu programa a promocionar ‘Antes del olvido’-sale el 9 de noviembre- y hablamos de este y otros asuntos como personas aparentemente civilizadas que somos”.

Para finalizar le ha deseado “lo mejor”: Disfruta de tu premio como el señoro que eres. Feliz domingo. Ea! Papá ya no se calla. Qué a gusto me he quedado.