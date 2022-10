RTVE da el pistoletazo de salida para Eurovisión 2023

Radio Televisión Española ha arrancado, muy inteligentemente, la carrera televisiva para el Benidorm Fest de 2023, antesala de nuestra participación en el Festival de Eurovisión que se celebrará el 13 de mayo en Liverpool. Con un programa de variedades de dos horas y media de duración, llamado «Benidorm Fest: los elegidos», la cadena pública recuperó el formato «Operación Triunfo», y presentó este sábado a los 18 solistas, dúos y grupos que fueron seleccionados de entre los 876 recibidos a concurso. Julia Varela y Rodrigo Vázquez condujeron una gala en el plató de «Dúos increíbles» de TVE, con Pastora Soler, Miguel Poveda y Mónica Naranjo animando a los candidatos, una Karina que reivindicó su papel en el festival europeo.

Las candidaturas apuestan por la diversidad y muy diferentes estilos musicales, hemos consultado con Javier Adrados, periodista y promotor musical y autor del libro «Yo tampoco gané Eurovisión», que nos ha transmitido sus primeras impresiones sobre la apuesta de RTVE y los candidatos. «Intuyo que con el buen funcionamiento del año pasado tanto del Benidorm Fest como de Eurovisión con Chanel en medio, RTVE ha encontrado un filón y los eurofans se aprovechan. Tienen por qué estar felices por esta apuesta después de tantos años hablando de la forma de elegir a nuestro representante en Eurovisión y sin duda el año pasado acertaron», explica Adrados a LA RAZÓN, y que coincide con la estrategia de la Corporación para rentabilizar el producto de tan buenas audiencias (2.966.000 espectadores en la gran final del Benidorm Fest y 6.835.000 con la final desde Turín). También se hace eco de la presidencia del Jurado: «Será Nacho Cano, y me hace pensar que vamos a acabar muy bien, porque le admiro y no hay nadie como él en este país para seleccionar un artista. El año pasado Chanel era la ‘’Malinche’' que tenía para su musical; simplemente Eurovisión la arrebató».

Adrados nos adelanta que no todos los candidatos le gustaron y que nos falta escuchar los temas que cada uno ha presentado para Eurovisión. «Famous tiene una voz muy bonita, muy personal, pero su forma de transmitirse al mundo me parece trasnochada», dice del ganador de «Operación Triunfo» en 2018 de 23 años volcado en los musicales. Para nuestro experto no sería susceptible de ser seleccionado y «ya tuvo una oportunidad con OT. No es que no crea en las segundas oportunidades, pero un artista si no sorprende a la primera...». Para otro «triunfito», Agoney, sexto finalista de OT 2017 y ganador de «Tu cara me suena»: «Su voz de falsete me encanta, y me llamó la atención de que en su momento le respaldara Mónica Naranjo, pero creo que no tiene personalidad a la hora de cantar». Para completar la terna, habla de la candidatura de Alfred con conocimiento porque «yo fui la primera persona que hablé de él para una revista, y aunque me parece una persona con una sensibilidad extrema, pero sin saber si es muy bueno o muy malo, ha nacido en un tiempo equivocado musicalmente hablando. Creo que no tiene mucho que decir en Eurovisión y ya lo demostró con Amaia».

Continúa Javier Adrados alabando a Blanca Paloma, que ya participó en la primera edición del Benidorm Fest: «Es como una espinita clavada del año pasado; me cae bien y creo que es muy buena compositora y sabe estar encima de un escenario. Si yo fuera ella haría, o una canción muy positiva, o una letra tremendamente triste, pero con una melodía muy positiva». También le parece «trasnochada» la apuesta musical de Megara, y como les conoce hace tiempo, Adrados si reconoce «todo lo que se lo están currando», pero reconoce que «no creo que ese tipo de música aporte nada a la juventud». Sobre José Otero confiesa que «me encantó; la verdad creo que es el representante perfecto de Eurovisión para cualquier año, ajeno a modas y fracasos de ese tipo de música, pero tiene que hacer una muy buena canción. Transmite el espíritu eurovisivo de los años de Raphael y Sergio Dalma». En sintonía con las redes sociales y los espectadores, Adrados ve a Alice Wonder, «una de las claras propuestas y una de las cosas que más me ilusiona de lo que vi el sábado, queda esperar a la canción, pero confío mucho».

Para Adrados, Karmento «tiene que aprender mucho de lo que es Eurovisión, y noto energía muy positiva. Si se curra la puesta en escena es un artista que nos puede decir mucho»; Sharonne, «no me dijo nada. No sé si es porque para mí todo el LGTBI es tan normal, y ver artistas así en la noche madrileña es muy fácil... y mejores que Sharonne»; Meler, «me encantaron. Yo los vestiría de otra forma, pero creo que son una gran promesa del pop español y si no llegan a Eurovisión, van a tener mucho éxito por su cuenta en España»; con Vicco, Adrados confiesa tener sus dudas, porque «que Alejandro Sanz se haya fijado en ella es una buena referencia, pero creo que vale mucho más como autora que como cantante». De Sofía Martín ha dicho que «es la consecución del que piensa en una apuesta muy Chanel, pero me parece del montón»; de E’Femme, «unas Spice Girls muy pasadas de moda»; Fusa Nocta, «están al día en el sonido urbano y va a depender de su canción y su puesta en escena»; Twin Melody, «me hicieron gracia, me recuerdan a las tATu»; de Aritz Arén, «demasiado endeble para los monstruos de Eurovisión» y de Rakky Riper, que «me pareció muy vulgar; no dudo de su talento, pero me gustaría que se estudiase más a sí misma». Finaliza con Siderland, «una bocanada de aire fresco, los que más me gustaron».