Resines asusta a Joaquín con una «cifra acojonante» sobre los actores españoles

Después de haber hecho sus primeros pinitos con Ana Milán hace unas semanas, Joaquín volvía a probar fortuna en la interpretación de la mano de Antonio Resines, quien se ha convertido en un ejemplo de superación tras superar el covid. El actor pasaba ayer por «Joaquín, el novato», para entre otras cosas, recordar su etapa como Director de la Academia de Cine. Dicha etapa le ha proporcionado información clave sobre un sector del que se sabe menos de lo que se cree, ya que nos solemos quedar en la superficie de las grandes estrellas.

El actor, que recientemente colaboraba en «El Hormiguero» y «La Resistencia» habló de los grandes nombres de la industria audiovisual, como el de Almodóvar: “Almodóvar manda mucho”, contestó Resines cuando Joaquín le comparó con Messi.

Resines se sincera con @joaquinarte sobre la cara menos conocida de la interpretación: ¿cuánto ganan los actores?



Pero el titular de la conversación saldría cuando hablaron de los cachés que se mueven entre los actores españoles: «En esta profesión la gente no gana más de 6.000 euros al año. Los [actores] que conoce todo el mundo son 10 o 13, y hay 14.000 actores censados en España». “Me has sorprendido, la cifra es acojonante. Creo que ya no me quiero dedicar a esto”, bromeó Joaquín.

Por último, Resines también recordó cómo surgió su vocación: «Me di cuenta que quería trabajar de esto viendo películas de Marisol. Quería estar ahí, formar parte de ese equipo de detrás de las cámaras. Quería hacer cine. De actor nunca lo pensé. Pero como no teníamos mucho dinero, cuando escribíamos un guion y no teníamos actores me ponía yo mismo».