Mariano Rajoy ficha como actor en una ficción con Carlos Alsina

El eurodiputado y vicepresidente del Partido Popular Europeo, Esteban González Pons, ha presentado en ‘Más de uno’ su novela titulada ‘El escaño de Satanás’. El equipo de guionistas del programa ha adaptado uno de los capítulos de la obra.

En esta adaptación sonora han participado el propio Esteban González Pons, Aída de la Cruz, Rubén Amón, Ángeles Caballero, Marta García Aller y Daniel Ramírez García-Mina, entre otros. Sin embargo, Carlos Alsina tenía preparada una sorpresa para el eurodiputado: un participación especial.

La colaboración especial es, nada menos, que la del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy. El ex líder popular se ha convertido en actor por un día en esta ficción del programa de Carlos Alsina, y da vida a Pruden, presidente del Partido Popular que González Pons ha imaginado para su primera novela.

La reacción de González Pons al escuchar a Rajoy

Durante la entrevista a Esteban González Pons en ‘Más de uno’, sonó parte de esta adaptación sonora del libro, en la que -precisamente- intervenía Mariano Rajoy. Cuando el autor escuchó la voz del ex presidente, no tuvo duda de su autoría. No era Carlos Latre (imitador de cabecera del programa), era el propio Rajoy.