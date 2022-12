«Los Protegidos A.D.N.», cuando los superpoderes se heredan

Su regreso el pasado año cumplió con creces las expectativas de su comunidad de fans, sin embargo la renovación por una segunda temporada levantaba incertidumbres sobre cómo se desarrollaría la trama. Por si fuera poco, «Los Protegidos» anunciaba un nuevo «apellido», la sigla A.D.N. Sin embargo, dichas siglas no responderían a nada sobre componentes genéticos, sino a un proyecto secreto que recordará por momentos a las tramas originales de la saga «X-Men».

Atresplayer Premium establece como punto de partida la esperada boda entre Sandra y Culebra. Ya que en la ficción toda boda huele a tragedia, esta gran cita no estará libre de fenómenos imprevistos. Pero en este caso los protagonistas de la ceremonia no serán solo los novios, sino que cada miembro de esta particular familia vivirá el enlace desde un punto de vista distinto. A Lucas (Mario Marzo) le abordará el pánico al compromiso, al ver como sus «hermanos» se casan y forman una nueva familia mientras su relación de pareja avanza más rápido de lo que esperaba. Esto sumado a los complejos y la eterna comparación que le despierta su habilidad de adoptar identidades ajenas, sumirán a Lucas en un estrés difícil de gestionar.

Por su parte, Mario (Antonio Garrido), la figura paternal de esta familia, vivirá un fenómeno habitual que experimentan los invitados a las bodas. Además de alegrarse por sus protagonistas, Mario no puede evitar reflexionar sobre las mujeres de su vida y la soledad que siente.

Desde mañana la familia Castillo seguirá viviendo reencuentros. La actriz Marta Torné, sobre la que se llevaba tiempo rumoreando de su incorporación al elenco, regresa a esta trama aunque nada será lo mismo para ella. Uno de los giros fundamentales de esta nueva etapa consistirá en la gestión de los recuerdos de los protagonistas. El actor Raúl Mérida, que da vida a un miembro del «clan» Ruano, también se suma en esta entrega.

Sandra y Culebra disfrutarán por fin de la tranquilidad de no ser perseguidos por nadie. Por primera vez en su vida no tienen que huir ni esconderse. Ahora uno de sus pocos conflictos surgirá sobre sus diferencias en el modelo de educación que deben aplicar en una niña tan excepcional como el personaje de Alba. La jovencísima actriz Cosette Silguero se ha convertido en todo un fenómeno en la ficción después de su debut en el regreso de «Los Protegidos» y en «Heridas», la adaptación de Atresmedia de la serie turca «Mi hija».

Como no podía ser de otra forma, los personajes secundarios siguen siendo las otras estrellas. Una de las tramas favoritas de los fans sigue siendo el porvenir de la desavenida pareja formada por Rosa y Antonio.

Emitida de 2010 a 2012 en Antena 3, la serie logró una media de más de 3 millones de espectadores y lanzó al estrellato a aquellas jóvenes promesas. La historia arrancó con un grupo de personas que se hacen pasar por una familia, los Castillo, con el objetivo de huir de una extraña organización que los busca llamada el Clan del Elefante. El motivo no es otro que los poderes sobrenaturales de muchos de sus miembros. Ocultos como una verdadera familia, este equipo terminó queriéndose como si su fantasía fuese verdad.