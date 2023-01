Enrique Arce (”La Casa de Papel”): «Nunca escojo un trabajo pensando en mi proyección internacional»

«La Casa de Papel» fue de esas producciones que supone un antes y un después para todo su elenco. Primero supuso el salto internacional, de la mano de Marvel, de Úrsula Corberó, para después hacer lo propio con Álvaro Morte en «The Head». El año pasado año Hovik y Enrique Arce seguían los pasos de Morte, sumándose al rodaje de la superproducción dirigida por Jorge Dorado para Mediapro. Esta serie suponía el regreso de Hovik a las grandes producciones después de que anunciase meses antes en «El Hormiguero» un necesario descanso. Pero «The Head 2» (HBO) también ha significado la gran oportunidad de Enrique Arce, aunque él asegura que: «Nunca he elegido un trabajo pensando en mi proyección internacional, los escojo según lo que me late. Lo que más me interesa es si lo voy a disfrutar y voy a coincidir con gente que me aporte».

El valenciano fue una de las revelaciones de «La Casa de Papel». Su personaje «Arturito» (como le llama Denver) estaba inicialmente diseñado para ser un secundario en la trama que nacía en Antena 3, pero acabaría soportando gran peso argumental en su continuación en Netflix. Incluso, llegó a parecer algo desesperada la forma en la que los guionistas recuperaron su personaje para el segundo atraco, demostrando que su presencia en la serie era imprescindible.

En esta de HBO, Enrique Arce lidera la tripulación de un gigantesco carguero que participa en una misión científica fundamental. Pero como sucedería en «La Casa de Papel», su personaje guarda una estrecha relación con otro de los protagonistas. En el barco también viaja Charlie, interpretado por Hovik y cuya discapacidad intelectual hará que este navegante se desviva siempre por él, especialmente al saber que hay un asesino a bordo. «Mi personaje nunca desconfía de él, desconfía de todos los demás. Y es consciente de que Charlie es uno de los miembros más vulnerables, por lo que su otra misión va a ser protegerle de cualquier amenaza, como si de un niño se tratara. El valenciano reconoce que, sin haber visto la primera temporada, «me mandaron todos los capítulos y me enganché como un fan más». Por si fuera poco, «me aseguraron que la segunda temporada iba a ser aún más ambiciosa. No podía decir que no», añade.

El rodaje, en mar adentro (Islas Canarias), fue toda una experiencia vital para todo el reparto: «No ha sido un rodaje fácil. Había mucha humedad, mucho ruido. Llegaba a ser incómodo. Además, al final del rodaje teníamos unas escenas en las que coincidíamos todos los actores y acabaron cogiendo el covid casi todos. ¡Menos mal que ya estaba todo rodado! Pero todo merece la pena por el realismo que el mar y el barco aportan en cada escena. Trabajar fuera de un decorado te facilita mucho el trabajo actoral».

En esta clase de thrillers, algunos directores deciden que los actores formen parte del «Cluedo» y no conozcan al culpable hasta el final del rodaje. Sin embargo, Enrique desvela que Jorge Dorado ya le facilitó todo el guion desde el minuto uno: «No jugamos a ese misterio porque Jorge quería que todos los actores tuviesen muy claro el arco narrativo y el porqué de cada escena o reacción de los personajes».

Mucho más que un atraco

A Enrique Arce no le ha llegado nada por casualidad. Después de formarse en la American Academy of Dramatic Arts de Nueva York, continuó formándose en España, e Inglaterra. Debutó en el cine en el año 2000 con la película «El corazón del guerrero» para más tarde participar en producciones como la saga «Terminator».