E’FMEE: “El odio no lleva a ninguna parte a nadie”

El grupo femenino no pudo brillar más. Ahora se encuentran muy felices por “reventarlo como lo hemos hecho”, confiesan. E’FMEE triunfó en el escenario con una coreografía brutal transmitiendo fuerza y empoderamiento. No fue suficiente, ya que no consiguieron la puntuación necesaria para hacerse con un hueco en la final del Benidorm Fest 2023, pero ‘Uff!’ el ritmo de E’FMEE.

El público al unísono cantaba y bailaba entre aplausos. “Sentimos la energía del publico”, las intérpretes aseguran que “todo tiembla” al estar en el escenario y notar el apoyo y el cariño de los espectadores, incluso antes de actuar. Satisfechas por su actuación no cambiarían nada del espectáculo que dieron en la semifinal: “Salió bastante bien, lo dimos todo, lo hicimos de la mejor forma”, han explicado.

“Orgullosas de llegar con los medios que hemos tenido”, explican con una sonrisa que deja entrever la emoción de las cuatro artistas. El vestuario y los pasos coordinados de principio a fin, mostraron el trabajo y el esfuerzo dedicado para la sincronización del baile, y mucho más importante, de las voces.

Estas semanas todos los concursantes del certamen han hecho referencia al ‘hate’ que están sufriendo. E’FMEE no ha sido menos y ha querido aportar su opinión sobre el daño que pueden hacer las palabras. “Nos gusta centrarnos en lo positivo, siempre va a haber gente que va a hablar”, aunque insisten que “nos gusta focalizarnos en lo que nos aporta”. Sin embargo, ante lo negativo deciden ‘hacer oídos sordos’: “la gente que quiere generar odio que se queden ellos solos”, han aclarado. “Estamos por amor a la música y el odio no lleva a ninguna parte a nadie, solo ha llevado a sitios malos”, han sentenciado. Durante las últimas horas algunas de las integrantes han borrado su cuenta de Twitter para desconectar.

“Muchas cositas” tiene E’FMEE para el futuro, “mucha música, conciertos y shows”.