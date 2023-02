¿Qué semifinalista estará el año que viene en el Benidorm Fest?

Blanca Paloma cautiva con su nana flamenca y gana el Benidorm Fest. Ha volado con una actuación que no ha decepcionado. 169 votos alcanzaban la victoria de ‘Eaea’. La ganadora del micrófono de bronce pondrá rumbo a Liverpool para representar a España en Eurovisión 2023. Quedan menos de 100 días para la cita musical más importante del año.

Solo podía quedar uno. Un artista de ocho participantes. Agoney (145 puntos), Vicco (129 puntos), Megara (106 puntos), Alice Wonder (89 puntos), Karmento (80 puntos), José Otero (75 puntos) y Fusa Nocta (71puntos) completaban la lista de finalistas que compitieron la pasada noche por hacerse un hueco en el certamen televisivo de Europa.

Con el objetivo puesto en la victoria, todos y cada uno de ellos tenían la intención de ser elegidos, aunque eran conscientes de la posibilidad de quedarse fuera de la gran propuesta.

Ante esta posibilidad, que se ha hecho realidad, los finalistas se presentan optimistas tras su recorrido en esta plataforma con la oportunidad de conectar con el público y notar un feedback.

“La vida son momentos”, decía Otero ante la idea de presentarse en un futuro, al igual que Vicco que asegura que este año le apetecía, pero que el año que viene “no sé donde estaré”. Blanca volvería con su hermana Sara Ramos que se presentó a EuroJunior. Karmento duda de la propuesta, como Agoney, que no sabe lo que ocurrirá en un futuro, “Si se dan las condiciones, ¿por qué no?”. Fusa Nocta se encuentra en el presente disfrutando “no lo sé”, declara. Por su parte, Megara repetiría “una y mil veces”, pero el concepto de volverse a presentar es algo que no se han planteado. Wonder siente la comodidad encima del escenario y su intención es hacer un “viaje largo a través de emociones”.