Ana Rosa Quintana carga contra Pedro Sánchez tras su entrevista en 'El Hormiguero': ''No ponga ejemplos de mentiras para justificar mentiras"

Ana Rosa Quintana, presentadora de Mediaset, ha aprovechado su espacio de trabajo, ‘El programa de Ana Rosa’ para comentar la entrevista que el presidente del Gobierno concedió, el pasado martes 27 de junio, a Pablo Motos en su programa de Antena 3, ‘El Hormiguero’. La de Usera ha comenzado su editorial rutinario analizando las declaraciones de Sánchez no sin antes narrar una fábula comparándola con los actos y palabras del líder del PSOE.

"La fábula está basada en el elefante poderoso que pisotea hormigas hasta que ellas se plantan y el elefante acaba en el río. El gobierno es un mastodóntico elefante que convoca ruedas de prensa en los Consejo de Ministros para hacer anuncios electorales y los medios, al final, somos las pequeñas hormigas que recogemos los mensajes", apunta Quintana. "Según Pedro Sánchez, el 90% de las hormigas son medios de comunicación de derechas... la verdad que las cuentas no me salen", continúa narrando la presentadora para comenzar a analizar la entrevista de Sánchez.

"Quiere hacer entender que ha triunfado sobre la pandemia, el volcán, la convivencia en Cataluña o la economía... pero le falla el relato, porque no acierta con las definiciones. ¿Recuerdan aquel diccionario de educación infantil de la marca Vox? Pues Sánchez, tiene el suyo propio’’, espetaba la presentadora de Telecinco para acto seguido cargar contra el presidente del Gobierno señalándole como ‘’mentiroso’’ a él y a los ex presidentes Adolfo Suárez y Felipe González.

"Sánchez dijo que no es posible llegar a pactos con el PP, que no ha sido capaz de pactar ni en los ayuntamientos, diciendo que el PP solo pacta si gobierna... ¿ve como esquiva la verdad?. Los socialistas gobiernan en Barcelona y Vitoria gracias a un pacto con el PP a cambio de nada, igual que Patxi López gobernó en Euskadi a cambio de nada, igual que el PSOE pactó con el PP la reforma del 'Sólo Sí es Sí' a cambio de nada...", continuaba Ana Rosa desmenuzando su análisis.

‘’Pone el ejemplo de Suárez, cuando decía que no legalizaría al partido comunista, o el de González, cuando renegaba de la OTAN... pues sí, mintieron como usted. No ponga ejemplos de mentiras para justificar mentiras. Al final tendremos que votar al que menos nos mienta... Como diría Rubalcaba, ‘merecemos un gobierno que no rectifique tanto’", concluía. Durante el programa, la presentadora dejaba caer la falta de respeto del entrevistado, llamándole 'torito', con el entrevistador ya que Sánchez no permitió que Motos pudiera desarrollar la entrevista como tenía planeado.

Reunión entre Ana Rosa Quintana y Pedro Sánchez

La campaña electoral ya dio su pistoletazo de salida a comienzos de junio recibiendo a Alberto Núñez Feijóo y posteriormente a Santiago Abascal, líderes del Partido Popular y Vox. Ana Rosa Quintana ha informado en su espacio que se verá las caras con Pedro Sánchez el próximo martes 4 de julio. En dicha cita, la periodista ha dejado caer que le expondrá todas las contradicciones que ha cometido durante estos cuatro años de mandato además de pedirle explicaciones sobre ello.