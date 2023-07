Ángel Carmona llora desconsoladamente tras su despedida de Radio 3

Tras las elecciones generales del pasado 23 de julio, muchos presentadores han puesto rumbo a sus vacaciones, mientras que otros cerraban una etapa en su espacio de trabajo como Ana Rosa Quintana. La de Usera no ha sido la única ya que Ángel Carmona, locutor de radio, seguía sus pasos. ‘Hoy empieza todo’, el programa de Radio 3, comenzaba su rutina mañanera con la voz de Carmona acompañando a sus oyentes.

El presentador daba comienzo al que sería su último programa intentando contener la emoción. "A partir del mes de septiembre estaremos haciendo radio, pero estaremos haciendo radio en las mañanas de RNE como en radio 1. Son ciclos que se terminan y esto se transforma en algo que inicialmente debería entenderse como una despedida, pero, la verdad que, yo me resisto a pensarlo así. Ni yo me termino, ni Radio 3 se termina, si tengo el privilegio de darte las gracias pues te lo cambio", arrancaba Carmona antes de romper a llorar.

‘’A mi me ha cambiado todo, la vida, la manera de vestir y la verdad que no me importa compartir estas lágrimas contigo porque son de agradecimiento. Son muchos años y me quería quitar la nostalgia de la cabeza. Quiero cambiar ese adiós por un gracias".’’, continuaba diciendo para escuchar su llanto desconsolado.

"Este sitio encontrará un nuevo enfoque y algo mejor porque tengo que confiar en que vendrá algo mejor. Así que a los que les toque, disfrutadlo’’, continuaba el locutor mostrando su apoyo a futuro locutor o locutora que ocupará su puesto. "Aunque parezca lo contrario te aseguro que yo ahora mismo lo estoy disfrutando mucho porque es la oportunidad perfecta de dar las gracias a todo el mundo, a todo el equipo, a toda la dirección, a todo el equipo técnico, a todos los redactores y redactoras con los que he compartido tres lustros de amaneceres", añadía para volver de nuevo a dar las gracias a Radio 3 y a sus oyentes entre lágrimas.

"Gracias a ti que nos has escuchado y nos has hecho familia.

Siempre he pensado que mientras he estado haciendo radio nada malo nos puede pasar. Muchísimas gracias por cuidarme y nos encontramos en septiembre. Viva la radio y gracias por estos días

", concluía rompiendo a llorar de nuevo mientras sonaba Days de ‘The Kinks’ a la vez que sus compañeros y equipo entraban a abrazarle con mucho cariño.