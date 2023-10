Anna Castillo deja clara su actividad sexual en 'La Resistencia': ''He tenido sexo. Ha sido un buen mes''

Anna Castillo ha regresado a ‘La Resistencia’ y ha vuelto a ser protagonista indiscutible gracias a su sentido del humor y sinceridad. La actriz ha visitado el espacio de MovistarPlus+ para promocionar su última película, ‘Nowhere’, la cual está disponible en Netflix desde el pasado 29 de septiembre. En su visita, Castillo tuvo que hacer frente a las clásicas preguntas sobre ‘’cuanto dinero tiene en el banco y número de relaciones sexuales en el último mes’’.

Aunque parecía que iba a evitar contestar a David Broncano, presentador del programa, la actriz de 29 años se mostró participativa. "Te ha entrado mucha pasta, eh Anna. Estás forrada", le soltaba el cómico de golpe y con humor. ‘’Me ha entrado mucha pasta. He hecho muy poco, el año pasado curré mucho y ahí entró, entonces lo que hice fue comprarme mi segunda casa’’, confesaba Anna para acto seguido ser preguntada por la cantidad de relaciones sexuales en el último mes.

‘’¿Último mes?’’, preguntaba sorprendida. ‘’Yo no sé cuántas veces. Estamos a finales de septiembre, ah no, estamos a día 2. He tenido sexo, he tenido sexo, he tenido sexo, he tenido sexo’’, repetía con humor. ‘’Sí, ha sido un buen mes, ha estado bien, ha estado bien’’, confesaba orgullosa. Broncano al escuchar a su invitada no dudó en felicitarla: ‘’Dos casas y bastante sexo, la verdad es que muy bien".

Además, el próximo 9 de octubre, la actriz cambia de cifra cumpliendo 30 años por lo que el presentador bromeó alegando que ya es una mujer vieja para Leonardo Dicaprio. Tras esto quiso saber si este año había sido bueno. ‘’A nivel emocional ha sido un año complicado’’, confesaba la actriz para luego ser preguntada por el conductor: ‘’¿Has tomado el sol por el ano?’’, preguntaba de la nada dejando a la invitada sorprendida a la vez que ambos reían.