X, antes Twitter, se cae a nivel mundial

La red social X, antes Twitter, ha sufrido una caída a nivel mundial desde al rededor de las 15:30 (hora española), según Downdetector . Los problemas se han detectado tanto en Estados Unidos como en Europa y Asia.

Los usuarios de la red de Elon Musk denuncian que sus comentarios no se cargan correctamente, no se pueden programar tuits o, directamente, no se puede acceder a la aplicación.

X tiene cerca de 350 millones de usuarios mensuales, que publican unos 500 millones de mensajes al día.

La red social fue creada en 2006 por Jack Dorsey y su publicación de mensajes cortos, 140 caracteres originalmente, cobró gran popularidad en poco tiempo. En 2022, el magnate Elon Musk compró Twitter en una de las operaciones económicas más grandes de la historia, al desembolsar 44.000 millones.

(Noticia en elaboración)