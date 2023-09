Así fueron los mejores momentos de María Jiménez en televisión

Triste noticia para la cultura española, especialmente para el mundo de la música. La madrugada del 7 de septiembre, a la 1:00 de la madrugada, fallecía María Jiménez a los 73 años dejando, además de a su familia, a España huérfana de un gran talento. La sevllana ha sido de esas artistas no solo ha dejado huella por su arte sino que lo ha hecho tambien por su lcha a favor de la figurafemenina y por no callar nada.

Carácter fuerte a la vez que afable, María Jiménez siempre ha ocupado portadas de revistas y horas incansables de televisión protagonizando desde momentos tensos hasta los más surrealistas sacando siempre unas carcajadas a todo aquel espectador que estuviera viéndola en pantalla. Por eso hay que destacar cuales son los mejores momentos de la cantante a lo largo de su vida.

La cantante María Jiménez larazon

Canto con el coño

La intérprete de ‘Dos camas vacías’ siempre fue clara confesando que ‘’nunca tuvo que follar para triunfar’’ además de dejar una frase para el recuerdo: ‘’Como todo lo hago con el alma, así le llamo yo al coño, porque la fuerza la saco de ahí. Canto con el coño’’. Y en parte razón tenía ya que verla encima de un escenario era todo un lujo. María derrochaba arte con cada nota que salía de su boca al mismo tiempo que mostraba esos pasos tan flamencos que hacían de dicho espectáculo una total armonía.

Feminista ante todo

La artista siempre ha sido defensora de los derechos de la mujer, especialmente en tiempos de dictadura donde a pesar de la censura por las vestimentas, ella hacía todo lo que estuviera en su mano para que sus ideales fueran por delante y prueba de ello era su famosa frase: ‘’La lengua más larga y la falda más corta con la raja más abierta’’.

Hay que destacar que María Jiménez también fue una luchadora contra la violencia de género ya que tristemente la sufrió en sus propias carnes durante su matrimonio con el padre de sus dos hijos, y también fallecido, el actor Pepe Sancho. ‘’Que no perdone los llantos, que se disfrazan muy bien de corderos y son lobos y te dan un zarpazo cuando no te das cuenta’’, alegaba a todos aquellos hombres maltratadores.

La cantante María Jiménez. CONNIE G. SANTOS La Razón

Enfrentamientos televisivos

Como bien se ha comentado más arriba, la lengua de la sevillana podía regalarte una de cal y otra de arena. María Jiménez no tenía pudor ni vergüenza en entrar a participar en un espectáculo mediático en pleno directo llegando incluso a mandar a quien fuera a ‘’paseo’’ o a la vez elogiar su trabajo ya fuera presentador/a o tertuliano/a.

Galardonada en múltiples ocasiones

Numerosos son los premios que Jiménez ha ganado a lo largo de su carrera musical. Recordada con ese evstdo de pavo real o esas ondas de color dorado que tapaban uno de sus ojo. Entre sus tantos premios destaca el ‘Odeón flamenco’. En marzo de 2021 la cantante recibía este merecido premio con un discurso que no pasó desapercibido para nadie provocando risas. ‘’Gracias por concederme este premio maravilloso de metacrilato. Puedo hacer una lamparita preciosa con él’’.

Encantada con Wyoming

Durante una breve charla con Thais Villas, colaboradora de ‘El Intermedio’, María volvía a demostrar su gran sentido del humor afirmando que estaba ‘’enamorada’’ del presentador. ‘’ve todos los días ‘El Intermedio’ y me ponen una barbaridad sus tirantes. Me sube la presión . Le esperaría en la camita a él y a sus tirantes’’, le confesaba a Villas. El Gran Wyoming, ante estas palabras, quiso dedicarle un streptease no sin antes responderle: ‘’Es una artista única, por su talento y por qué es la única en el mundo que me ve atractivo’’.

Su relación con la realeza

María Jiménez también tuvo un divertido encuentro con Juan Carlos I. ‘’Nos invitaba a la Casa Real a Pepe y a mí y una de las veces me cogió del brazo y me llevó a ver todos los jardines del Moro y yo llamaba a mi marido, pero no me hacía caso. Al final pude soltarme del rey’’, relataba en ‘Liarla Pardo’.

‘’Cuando bajamos la escalera le pregunté a Pepe que por qué no me había echado una mano a lo que me respondió: ‘¿Cómo le voy a decir al rey que deje a mi mujer y que la suelte?’. Yo le conteste: '¡Qué mal rato me hizo pasar a mí el rey! Las manos eran alicates’’’, concluía en el espacio de laSexta.

El recuerdo de la artista queda permanente en la memoria de todos y más aún en la historia de la televisión española.