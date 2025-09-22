Atresmedia lidera en agosto el consumo digital con 21,1M de usuarios y atresplayer sigue a la cabeza de las plataformas

Atresmedia se consolida un mes más como líder del consumo digital en España al alcanzar en agosto 21,1 millones de visitantes únicos, según datos de Comscore. Este resultado le permite ampliar su ventaja sobre su competidor directo hasta un +80%, lo que supone cerca de 9,4 millones de usuarios más. El grupo se mantiene además en el Top 10 de los sites más visitados en España, situándose en la octava posición, mientras su rival desciende hasta el puesto 31.

Dentro de este liderazgo global, atresplayer vuelve a encabezar el ranking de plataformas con 2,2 millones de visitantes únicos, lo que supone un +5% de ventaja sobre su competidor privado, Mediaset, y un +31% sobre la plataforma pública RTVE Play. La plataforma refuerza así su posición como la oferta en español más completa gracias a estrenos como el documental 'Érase una vez en Marbella'.

En el ámbito de los canales, laSexta.com lidera con 7,5 millones de visitantes únicos, muy por delante de su competidor más inmediato, gracias al seguimiento de la actualidad a través de espacios como 'Al Rojo Vivo', 'Más Vale Tarde', 'laSexta Clave' o 'laSexta Xplica', junto a la información deportiva de 'Jugones' y la fuerza de las mañanas con 'Aruser@s'.

antena3.com logra 7 millones de visitantes únicos y mantiene su supremacía sobre su rival con un +8% de diferencia, impulsada por el liderazgo informativo de Antena 3 Noticias, que suma ya 68 meses consecutivos como los informativos más vistos, y el éxito de programas y series como 'Espejo Público Verano', 'YAS Verano', 'Sueños de libertad', 'La ruleta de la suerte' y 'Pasapalabra'.

También las radios del grupo destacan en el terreno digital: Onda Cero alcanza 2,7 millones de visitantes únicos, mientras que Europa FM suma 537.000, reforzando así la hegemonía digital del grupo en todas sus áreas.