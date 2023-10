La audiencia de 'GH VIP 8' expulsa a su cuarto concursante con 34% de los votos

En la casa de Guadalix se respira un ambiente bastante cargado. La sexta gala de ‘Gran Hermano VIP 8’, ha mostrado los últimos conflictos entre los concursantes volviendo a ser protagonistas Albert Infante y Michael. El catalán y el italiano han roto su amistad tras dejar este último, de manera clara, que hacía Infante solo siente amistad y no nada especial.

El resto de compañeros no han dudado en intervenir y opinar al respecto, especialmente Yiya del Guillén y José Antonio Avilés, ambos aspirantes para convertirse en concursantes oficiales del reality. Para Yiya, Infante es una persona ‘’que no quiere a nadie y menos a sí mismo’’ ya que considera que no ha sido sincero con ninguno de sus compañeros. El heladero afirma que el transformista ha ido vendiendo una historia que no corresponde con la realidad.

Estas declaraciones han provocado el cabreo de quienes apoyan a Albert. Laura Bozzo, Carmen Alcayde y Naomi, esta última también posible concursante, han cogido la palabra para defender a su compañero por las acusaciones de Guillén y el heladero. Para Naomi, todo lo que se está diciendo sobre su compañero ‘’es intolerable’’ considerándolo de ‘’linchamiento’’.

El transformista al ver todo el revuelo montado ha querido pedir disculpas afirmando que él ‘’sintió que su relación con Michael era diferente’’. Tras esto, Marta Flich, presentadora del formato y de Telecinco volvía a tomar el control pidiendo que este último junto a Gustavo y Susana fueran a la sala de expulsión para saber quién sería el cuarto eliminado del reality de Mediaset. Minutos después, y con un total de 34%, la modelo curvy decía ‘’adiós’’ a su experiencia en ‘GH VIP 8’ y a su romance con Zeus Montiel.