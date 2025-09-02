Cambio en laSexta: Ana Cuesta sube al frente de las Noticias tras la marcha de Villanueva

laSexta arranca su nueva temporada televisiva con un relevo de peso en los informativos. A partir del sábado 6 de septiembre, Ana Cuesta será la encargada de presentar las Noticias Fin de semana, tomando el testigo de Cristina Villanueva, quien cierra una etapa de casi dos décadas en la cadena. El nombramiento confirma la apuesta de Atresmedia por el talento de su propia cantera.

La periodista, nacida en Valencia en 1985, lleva vinculada a la cadena desde 2011. Durante este tiempo ha trabajado tanto en el área de laSexta Noticias como en el programa "Al Rojo Vivo", además de haber ejercido previamente en medios radiofónicos y televisivos. Su experiencia en distintos formatos informativos ha sido clave para consolidar su perfil como una de las voces de referencia de la cadena.

Este verano, Cuesta se puso al frente de la edición de mediodía, laSexta Noticias 14H, demostrando solvencia y cercanía en pantalla. Su paso por la mesa de los informativos ha sido frecuente desde 2014, cuando comenzó a realizar suplencias en distintas ediciones. Ahora llega su oportunidad de liderar como titular el fin de semana, un salto que refleja la confianza de la dirección de informativos, encabezada por César González Antón.

La decisión también marca un relevo generacional dentro del equipo fundacional de laSexta. Helena Resano, Cristina Saavedra y hasta hace poco la propia Villanueva han sido rostros estables durante casi veinte años. La marcha de Mamen Mendizábal en su día y ahora la salida de Villanueva evidencian que el equipo evoluciona, pero manteniendo la esencia de apostar por periodistas que crecen dentro de la cadena.

No es un caso aislado: otros nombres como Rodrigo Blázquez, Andrea Ropero, Sandra Sabatés o José Yélamo también pasaron de la redacción al plató, reforzando la política de laSexta de ascender a periodistas de la casa. Una estrategia que garantiza continuidad, frescura y un estilo propio en la forma de contar la actualidad.

El debut de Ana Cuesta coincide con los estrenos de temporada de otras cadenas. RTVE presenta a Marc Sala y Lourdes Maldonado como nuevas caras, mientras Telecinco mantiene a María Casado y Antena 3 sigue confiando en el tándem de Matías Prats y Mónica Carrillo. En ese escenario competitivo, laSexta refuerza su identidad con un cambio que promete marcar una nueva etapa en sus informativos.