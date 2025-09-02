RTVE prepara un regreso triunfal de 'Saber y Ganar' este miércoles

Desde el 17 de febrero de 1997, 'Saber y Ganar' lleva emitiéndose de forma ininterrumpida en La2 de Televisión Española con Jordi Hurtado como maestro de ceremonias del concurso en activo más veterano de la televisión en nuestro país. Hace mucho tiempo que las grabaciones se llevan haciendo desde el mismo decorado hasta este próximo miércoles, ya que 'Saber y Ganar' presenta nueva línea gráfica y un plató totalmente renovado en una primera entrega especial que tendrá lugar en el prime time de la segunda cadena del ente público y que contará con la presencia de seis concursantes ilustres de la historia del certamen público: Victor Castro, Manolo Romero, Óscar Díaz, David Díaz, Víctoria Folgueira y Jero Hernández. Los seis formaran tres parejas y contestarán preguntas relacionadas con el concurso además de cuestiones de conocimiento general. Esto tendrá lugar este miércoles 3 de septiembre a las 22.30 y en el programa estará también el nuevo presentador de 'Saber y Ganar' del fin de semana Rodrigo Vázquez, quien ya ha comandado para la cadena pública 'La noche de los cazadores', 'Todos contra 1', el 'Benidorm Fest 2023' así como 'El cazador STARS' y 'Telepasión'.

Tras este programa, el jueves volverán las emisiones diarias del concurso, con Jordi Hurtado de lunes a viernes y Rodrigo Vázquez sábados y domingos. Como concursantes tendremos a Fer Castro, Luis Felipe Blasco y Alberto Galindo.

Telonero de lujo para 'Saber y Ganar'

La noche especial de este miércoles tendrá la vuelta tras las vacaciones estivales de 'Saber y Ganar', el célebre concurso de La 2 que emitirá el primer programa de esta nueva temporada a las 21:30, siendo un primer plato de categoría antes del regreso triunfal de 'Saber y Ganar'. Aitor Albizua, junto a los expertos David Calle y Elena Herraiz, retoma la temporada poniendo en juego 22.000 euros de bote.