Dieciséis años después de cerrar sus puertas, el hospital más desastroso y entrañable de la televisión vuelve a abrir sus quirófanos. "Scrubs", la comedia médica que marcó a toda una generación, regresa en 2026 con un revival que reúne a sus protagonistas más icónicos. Ya hay teaser, ya hay fecha, y sí: J.D. vuelve a mirar a cámara.

La cita es el 25 de febrero, cuando la serie regresará tanto en ABC como en Huundefinedlu, dos casas conocidas para sus fans. El avance muestra a J.D. (Zach Braff) retomando el mando, escoltado por su inseparable Turk (Donald Faison) y Elliot (Sarah Chalke), que siguen batallando en los pasillos del hospital. También están de vuelta el siempre colérico doctor Cox (John C. McGinley) y la incombustible Carla (Judy Reyes), cerrando el círculo de un quinteto que dejó huella.

El revival no pretende reinventar la rueda, pero sí actualizarla. La idea es reencontrarse con esos personajes que muchos dieron por cerrados, pero que todavía tienen algo que decir. Y aunque el humor absurdo sigue siendo el sello de la casa, la serie promete un tono ligeramente más maduro, sin perder su esencia. El rodaje aún está en marcha, pero el teaser ya ha hecho su trabajo: la nostalgia está servida.

Detrás del proyecto sigue estando Bill Lawrence, el creador original, aunque esta vez cede el timón a Aseem Batra, que asume el rol de showrunner. Un cambio que no asusta: el equipo creativo conserva el ADN de la serie original, pero quiere inyectarle algo de frescura y actualidad. La apuesta no es menor: traer de vuelta un fenómeno como "Scrubs" no es solo una cuestión de fan service, es un salto sin anestesia.

Por ahora no hay detalles cerrados sobre la distribución en España, pero lo lógico sería que Disney+ se encargue del estreno, ya que actualmente alberga las nueve temporadas anteriores. Eso convierte la espera en una buena excusa para una revisión intensiva de todo lo anterior, desde los desvaríos de J.D. hasta los eternos enfados de Cox.

"Scrubs" nunca fue una serie médica al uso, sino un retrato emocional, torpe y a veces dolorosamente honesto de lo que significa crecer rodeado de caos. Su vuelta no es solo un revival más, sino una oportunidad de explorar cuánto han cambiado ellos... y nosotros. Y si algo nos enseñó el Sacred Heart Hospital, es que la risa —como el bisturí— puede cortar más de lo que parece.