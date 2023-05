El corazón de Europa se abre para Eurovisión

Quedan poco más de 24 horas para que el Liverpool Arena sea el escenario de uno de los espectáculos más grandes del planeta. 37 países enviaron a la ciudad de Reino Unido a sus delegaciones para que una de ellas levante el micrófono de cristal que le acredita como el ganador del Festival Europeo de la Canción de Eurovisión 2023. Tras las dos semifinales, martes y jueves, este sábado se celebrará la Gran Final, a la que se sumarán las naciones escogidas: Albania, Chipre, Estonia, Bélgica, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia, Eslovenia, Croacia, Moldavia, Suiza, Finlandia, Chequia, Israel, Portugal, Suecia, Serbia y Noruega; el llamado «Big Five»: Alemania, Italia, España, Reino Unido y Francia, más la propuesta de Ucrania, anfitriona de corazón del Festival, que ganó en la edición de 2022 con Kalush Orchestra y el tema «Stefania». El lema general de este año, con la perspectiva de la guerra en Ucrania todavía presente, es «Unidos por la música», que pretende recrear con los logos y el diseño del escenario, la alianza de países a través de la música. Todo el despliegue podrá verse en directo por La 1 de RTVE y seguirse en LA RAZÓN, en un completo minuto a minuto.

Con el viernes todavía por delante, la ciudad de Liverpool está en plena ebullición con las idas y venidas de los miles de eurofans y periodistas desplazados hasta allí. Así que hoy todavía hay actividad de las delegaciones en el recinto, ya que a las 13:00 horas tendrá lugar el Ensayo General de la Gran Final en la que ya podremos ver a los presentadores en acción, y dónde todo debería estar atado y bien atado. A las 21:00 horas tendrá lugar el Jury Final de la Gran Final de Eurovisión 2023, imprescindible para valorar a todos los candidatos teniendo en cuenta los ensayos anteriores, y último recurso por si algo fallara.

El gran día

Ya el sábado por la mañana los espectadores y eurofans tendrán acceso a la famosa «Europorra» de la prensa especializada con las apuestas de los periodistas sobre cómo quedará la clasificación tras la final de esa noche.para que salgan al escenario Alesha Dixon, el carismático Graham Norton, la actriz Hannah Waddingham y la compositora ucraniana Julia Sanina, así como Mel Giedroyc, Rylan, Scott Mills, Claire Sweeney, Sam Quek y Timur Miroshnychenko.Kalush Orchestra y una poderosa actuación que lleva por título «Voces de una nueva generación». La gala, que congrega a más de 200 millones de personas, dará paso al famoso desfile de las delegaciones de los 26 grandes finalistas que ondearán sus enseñas y los espectadores podrán disfrutar de una actuación única de algunos icónicos concursantes ucranianos de Eurovisión. Además habrá actuaciones especiales de GO_A, Jamala, Tina Karol y Verka Serduchka., es importante mantener en vilo a la audiencia, pero también darle un descanso de la tensión de los candidatos y las votaciones. Así, para la primera actuación de intervalo, el propio astronauta del Reino Unido,, regresará al escenario de Eurovisión, antes de ser seguido por «The Liverpool Songbook»; una celebración de la increíble contribución de la Ciudad Anfitriona al mundo de la música pop.

También sobre el escenario habrá actuaciones icónicas de viejos conocidos de ediciones anteriores que los eurofans conocen bien. Mahmood de Italia, Netta de Israel, Daði Freyr de Islandia, Cornelia Jakobs de Suecia, Duncan Laurence de los Países Bajos, además de la propia Sonia de Liverpool, que celebra 30 años desde que quedó en segundo lugar en Eurovisión en 1993. Ya sabemos hace tiempo que Chanel Terrero, que quedó tercera en la edición de Turín, no fue invitada por la organización y no podremos disfrutar de ella en la Gran Final, siendo la única artista del top 4 que faltará sobre el escenario. Tras las actuaciones y cerca ya de la medianoche, iremos conociendo las votaciones de los países miembros de la UER, y ese momento angustioso en el que hay que esperar a que todo sume para proclamarse campeón. Desde España, la cantante Ruth Lorenzo, que representó a nuestro país en Copenhague 2014 con «Dancing in the rain» y quedó en un merecido décimo puesto, será la portavoz del jurado, en sustitución de Nieves Álvarez, que lo hizo desde 2017.

Tras las sumas, los presentadores sobre el escenario de Liverpool, darán el nombre del ganador, que subirá para recibir el micrófono de cristal de manos de Kalush Orchestra, e interpretará de nuevo el tema ganador de Eurovisión 2023. No todo termina ahí, y para los más fans, le seguirá una rueda de prensa con el ganador del Festival. Ahí es donde los soñadores quieren volver a escuchar un último «Eaea». Crucemos los corazones.