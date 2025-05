Juan deja sin palabras a 'First Dates' con su reacción al ver a su cita: "Me la llevaba al huerto"

El folklore nacional se apoderó anoche del salón comedor del restaurante de 'First Dates'. Todos los comensales vestían los trajes regionales de su localidad, una variante llamativa en el programa del access prime time del segundo canal de Mediaset presentado por Carlos Sobera. Juan de Valencia y Conchi de Murcia fueron la cita más destacada con esta temática, aunque finalmente no llegaron a entenderse.

Dos mundos completamente distintos

Juan llegó al restaurante de ‘First Dates’ dispuesto a no pasar desapercibido. Vestido con uno de los trajes típicos valencianos y lanzando petardos para ambientar, el comensal quiso dejar claro su amor por su tierra y por las Fallas. “Soy un apasionado de mi tierra”, confesó al presentador Carlos Sobera, a quien también explicó que, como peluquero jubilado, la imagen es un aspecto esencial para él. Con un ramo de flores en mano, mostró su lado más detallista, preparado para sorprender a Conchi, su cita de la noche. Ella, natural de Murcia, destacó el carácter de su gente y explicó que, aunque en el amor le había ido bien, no se dejaba conquistar fácilmente. Buscaba a un hombre con mentalidad abierta y que viera a la mujer como su igual. Desde el primer momento, Juan mostró su interés con un piropo directo: “Eres guapísima, Conchi”, dijo al verla. Al interesarse por su vestimenta tradicional, Conchi le explicó su origen, y Juan soltó sin filtro: “Me la llevaba al huerto, pero fijo”, comentario que marcó el tono de una cita que prometía emociones encontradas.

A lo largo de la velada, ambos compartieron sus expectativas en el amor. Conchi dejó claro que deseaba a alguien con quien seguir disfrutando de la vida, que quisiera viajar y compartir buenos momentos. Juan, por su parte, se mostró más decidido, asegurando que veía en Conchi a su persona ideal y que sería muy feliz a su lado. Sin embargo, cuando llegó el momento de hablar de sexualidad, las diferencias entre ambos se hicieron evidentes. Juan reconoció que solo podía mantener relaciones si estaba enamorado, algo que a Conchi le resultó demasiado tradicional.

“Eso es de antiguo. Yo soy muy activa, ardiente y me encantan los chicos con uniforme”, expresó sin tapujos. A pesar del interés inicial, el final no fue el esperado. Juan admitió que el flechazo inicial se había esfumado al darse cuenta de que no eran compatibles, y decidió no tener una segunda cita. Conchi, por su parte, opinó que a Juan le faltaba iniciativa y tampoco quiso repetir. Aunque la conexión no fue duradera, ambos protagonizaron una cita llena de folklore, sinceridad y momentos que no pasaron desapercibidos en el restaurante del amor.