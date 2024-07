David Verdaguer protagoniza "El mal invisible", serie sobre un asesino en serie en Barcelona

The Mediapro Studioha completado el rodaje de su nueva serie "El mal invisible", un thriller de ocho episodios coproducido con 3Cat que se estrenará en TV3 y en la plataforma 3Cat. Inicialmente anunciada con el título provisional de "El mal", esta serie, creada por Lluís Arcarazo, está ambientada en la Barcelona del confinamiento y se basa en una historia real que sigue la investigación de un asesino en serie que ataca a personas sin hogar.

Los protagonistas de "El mal invisible" son David Verdaguer, ganador de dos premios Goya, y Ángela Cervantes, nominada en dos ocasiones a los mismos galardones. El reparto también incluye a Àlex Brendemühl, Melina Matthews, Roger Guitart y Victoria Kantch. La serie, dirigida en su totalidad por Marta Pahissa, ha sido filmada en diversas localizaciones de Barcelona, aportando un auténtico telón de fondo a la narrativa.

Laura Fdez. Espeso, Javier Méndez, Lluís Arcarazo y Bernat Elías son los productores ejecutivos por parte de The Mediapro Studio, mientras que Oriol Sala-Patau y Conxa Orea lo son por parte de 3Cat. La distribución global de la serie será manejada por The Mediapro Studio Distribution. Lluís Arcarazo, además de ser el creador, es el guionista principal, con la colaboración de Guillermo Cisneros y María Jaen. La experiencia previa de Arcarazo con The Mediapro Studio incluye la película "Salvador (Puig Antich)" y la exitosa serie "Nit i día".

"El mal invisible" se inspira en hechos reales ocurridos en abril de 2020, durante el confinamiento por la COVID-19, cuando las autoridades detuvieron a un hombre acusado de asesinar brutalmente a varios indigentes en Barcelona. La serie explora la idea del "mal" tanto como maldad inherente como un virus que infecta a sus víctimas. Los personajes principales incluyen a los agentes de homicidios que investigan el caso, su entorno personal y las personas sin hogar que no pueden escapar de esta amenaza.