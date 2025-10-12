Marvel redefine su universo televisivo en una histórica Comic Con de Nueva York

Marvel Studios y Marvel Animation aprovecharon la New York Comic Con 2025 para presentar una completa hoja de ruta que marcará el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en televisión y animación. Entre anuncios, regresos y primeras imágenes, el estudio dejó claro que su nueva etapa combinará nostalgia, humor y expansión dentro de Disney+.

El encuentro, encabezado por Brad Winderbaum, responsable de Marvel Television, sirvió para poner nombre y fecha a varios proyectos. La serie ‘Wonder Man’, que llegará a Disney+ el 27 de enero de 2026, se presentó como una sátira sobre el mundo del espectáculo protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II y Ben Kingsley. Winderbaum la describió como “una historia sobre Hollywood y la vida de los actores”, asegurando que es una de las producciones que más ilusión le ha hecho sacar adelante.

En el apartado de héroes callejeros, ‘Daredevil: Born Again’ confirmó su segunda temporada con el regreso de Charlie Cox y Krysten Ritter, que vuelve como Jessica Jones. “Jessica está de vuelta, y se ve más genial que nunca”, aseguró la actriz, muy aplaudida por los fans. La trama retomará la intensa rivalidad entre Matt Murdock y Wilson Fisk (Kingpin), interpretado nuevamente por Vincent D’Onofrio.

Uno de los anuncios más celebrados fue el de ‘VisionQuest’, que pondrá punto final a la historia iniciada con ‘WandaVision’ y continuada en ‘Agatha All Along’. Paul Bettany volverá como Visión Blanca, un personaje que “conserva los recuerdos de su yo original, pero lucha por reconectar con las emociones que estos despiertan”. El actor confirmó además la vuelta de James Spader como la voz de Ultrón y adelantó que habrá apariciones de otras inteligencias artificiales del UCM.

En el terreno de la animación, ‘Your Friendly Neighborhood Spider-Man’ mostró su primera imagen oficial, en la que se ve a Peter Parker enfrentándose al simbiote negro, lo que apunta a una reinterpretación del clásico arco de “Secret Wars”. También se confirmó la segunda temporada de ‘X-Men ’97’, con la participación de sus creadores originales, Eric y Julia Lewald, ahora como productores ejecutivos.