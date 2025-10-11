“Emparejados” se desmadra con la visita de Paz Padilla y José Corbacho

Este sábado a las 22:00, Antena 3 sube la apuesta con una entrega especialmente desquiciada de "Emparejados". Joaquín Sánchez y Susana Saborido reciben a una pareja que promete incendiar el plató: Paz Padilla y José Corbacho. Humoristas, actores, presentadores… pero sobre todo, dos torbellinos de energía impredecible cuando se juntan.

No es la primera vez que coinciden delante de las cámaras, pero sí es la primera vez que los veremos en este formato íntimo y gamberro, donde las parejas tienen carta blanca para decir lo que piensan… y liarla. Y si algo tienen Paz y Corbacho es experiencia en provocar carcajadas y caos a partes iguales.

Treinta años de complicidad profesional y personal respaldan a esta explosiva dupla que, según los avances del programa, no piensa dejar títere con cabeza. Los chistes vuelan, las anécdotas se desbocan y el ritmo del programa se dispara hasta poner en apuros a la propia Susana Saborido, que no sabrá dónde meterse ante el desparpajo de los invitados.

"Emparejados" se ha consolidado como una de las sorpresas de la temporada. El formato, fresco y sin filtros, mezcla entrevistas, juegos y situaciones inesperadas, todo envuelto en un ambiente doméstico donde los famosos muestran una versión más auténtica (o simplemente más divertida) de sí mismos.

La química entre Joaquín y Susana sigue siendo uno de los grandes aciertos del programa, pero con Paz y Corbacho la cosa se desmadra. No hay guion que los contenga, ni anécdota que no acaben convirtiendo en un sketch. Lo suyo es reírse de todo, incluso de ellos mismos, y en "Emparejados" encuentran el terreno perfecto para hacerlo.

Así que si creías que ya lo habías visto todo en la televisión de los sábados, prepárate para una noche sin filtro, sin freno y con mucho sentido del humor. Paz Padilla y José Corbacho no vienen a charlar: vienen a dinamitar el sofá de Joaquín y Susana con carcajadas aseguradas.