Eurovisión 2024: hora, dónde ver y orden de actuación de la primera semifinal

Por fin ha llegado la hora en la que Europa se une por la música. Este martes 18 países, incluyendo a dos de los Big Five y el país anfitrión, Suecia, actuarán en el Malmö Arena en la primera semifinal del 68ª Festival de la Canción de Eurovisión. Llega el momento de demostrar la validez de muchos meses de selecciones y ensayos delante de millones de espectadores que se conectarán a la retransmisión de la SVT, la cadena pública de Suecia, organizadora del certamen.

Para no perder ripio desvelamos toda la información necesaria para estar al tanto de la actualidad del festival. Lo primero, esta es la lista de los 18 intérpretes y las canciones que sonarán sobre el escenario para representar a sus respectivos países. Recordemos que como novedad este año, los países del Big Five (España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido) actuarán en las dos semifinales en una suerte de último ensayo. En esta ocasión actuará Suecia como país anfitrión y Alemania y Reino Unido.

Países y orden de actuación:

Chipre - Silia Kapsis - Liar

Serbia - Teya Dora - Ramonda

Lituania - Silvester Belt - Luktelk

Irlanda - Bambie Thug - Doomsday Blue

Reino Unido - Olly Alexander - Dizzy - (Miembro del Big Five)

Ucrania - Alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

Polonia - Luna - The Tower

Croacia - Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

Islandia - Hera Björk - Scared of Heights

Alemania - Isaak - Always On The Run - (Miembro del Big Five)

Eslovenia - Raiven - Veronika

Finlandia - Windows95man - No Rules!

Moldavia - Natalia Barbu - In The Middle

Suecia - Marcus & Martinus - Unforgettable - País anfitrión

Azerbaiyán - Fahree feat. Ilkin Dovlatov - Özünlə Apar

Australia - Electric Fields - One Milkali (One Blood)

Portugal - Iolanda - Grito

Luxemburgo - Tali - Fighter

Las dos semifinales servirán como criba para dejar los 37 países hasta las 20 vacantes restantes, resultado de las dos selecciones de este martes y del jueves 9 de mayo. Diez lograrán una plaza, quedando cinco de ellos fuera después de las votaciones finales, que estarán a manos del televoto, ya que el jurado profesional solo votará en la final. Para poder seguir la semifinal por televisión habrá que recurrir a Radio Televisión Española (RTVE), miembro de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), será la encargada de emitir las semifinales, pero no será en su canal principal, La1, si no que será La2 la testigo de estas primeras selecciones. Para el jueves, con la actuación de España, sí que se ha optado por La1 de TVE.

La emisión de la segunda cadena de RTVE comenzará a las 21:00 horas, y está previsto que termine sobre las 23:00 horas, antes de que llegue "Cachitos de hierro y cromo". Ambas semifinales, así como la final, contarán con la narración de Tony Aguilar y Julia Varela, habituales del certamen. La expectación ha saltado porque Chanel Terrero, representante de España en el festival de 2022, actuará junto a Eric Saade y Eleni Foureira para inaugurar, por todo lo alto, la primera semifinal.

Para aquellos más digitales, esta gala inicial también podrá seguirse por internet en la plataforma digital RTVE Play, que retransmitirá el evento completo y en el directo que desde una hora antes ofrecerá LA RAZÓN.