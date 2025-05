Eurovisión 2025: nuestras impresiones de los ensayos de España y el resto del Big Five

Solo faltan cuatro días para que Europa entera sintonice con el certamen musical más importante del viejo continente. El Festival de Eurovisión 2025 prosigue estos días con los segundos ensayos de las 37 delegaciones participantes, pero no fue hasta la tarde de ayer, 8 de mayo que los representantes de los países ya clasificados tenían su primera toma de contacto con el escenario de Basilea.

Estos países, denominados como Big Five, conforman un exclusivo grupo debido a un factor muy importante: son los mayores contribuyentes a la hora de organizar el festival. Sin la ayuda de Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido, Eurovisión no podría alcanzar la calidad de producción y la popularidad de la que goza hoy en día.

A estos cinco países, cada año se les une directamente en la final el anfitrión, siempre y cuando no sea ya un país del Big Five (como Italia en el caso de Turín 2022). Para la cita de este 2025, será Suiza la que no tenga que pasar por esa criba; el año pasado ganaron gracias a Nemo y 'The Code'. Por ello, repasamos en este artículo nuestras impresiones de los primeros ensayos de los países ya clasificados para la final.

Alemania: Abor & Tynna - Baller

Primer ensayo de Alemania en Eurovisión 2025 EBU

Por primera vez en décadas, todos los miembros del Big Five cantan en sus idiomas respectivos. La principal responsable de esto era Alemania, cuya última interpretación en su idioma fue en 2007. Abor & Tynna tiran la casa por la ventana gracias a una gigante plataforma, un vestuario que recuerda a Lara Croft y una combinación de luces y fuegos artificiales. Los hermanos están dispuestos a limpiar el honor de su país tras sus últimos resultados en Eurovisión. En cuatro de los diez últimos festivales Alemania ha quedado última, mientras que en tres de los seis restantes se han saldado con un penúltimo puesto.

Francia: Louane - Maman

Primer ensayo de Francia en Eurovisión 2025 EBU

Nos sumergimos dentro de un reloj de arena para la actuación de nuestros vecinos del norte. La cantante gala interpreta una balada con fuerza mientras está descalza. La arena va cayendo grano por grano simbolizando el paso del tiempo y la fragilidad de la vida. Sin embargo, el vestido de encaje de Louane no será el conjunto con el que la veamos en la final, como adelanta el periódico francés 20 Minutes. Emocionará a más de uno; la calidad artística de la propuesta es inmejorable.

Italia: Lucio Corsi - Volevo essere un duro

Primer ensayo de Italia en Eurovisión 2025 EBU

El segundo puesto de Sanremo 2025 ha decidido serle fiel a su puesta en escena, manteniendo prácticamente la estructura de esta. Dos altavoces gigantes, una chaqueta de hombros gigantes y un filtro sepia que recuerda a los años 70 marcarán los tres minutos de la actuación italiana. Una de las grandes novedades con las que Italia quiere sorprender será los subtítulos en inglés, implementados automáticamente en pantalla para que decenas de millones de espectadores puedan captar e interiorizar el mensaje de la canción.

Reino Unido: Remember Monday - What The Hell Just Happened?

Primer ensayo de Reino Unido en Eurovisión 2025 EBU

La BBC ha apostado este año por potenciar el concepto de 'la mañana siguiente'. Una enorme lámpara de araña se ha estrellado contra el suelo, y las integrantes de la banda lucen unos vestidos con corsé parecidos a la serie de 'The Bridgerton'. Aunque no la habido en los ensayos, la delegación británica ha asegurado la presencia de pirotecnia durante sus actuaciones en directo. Las chicas de Remember Monday prometen dar una dosis de diversión y de poderío durante su paso por el festival.

Suiza: Zoë Më - Voyage

Primer ensayo de Suiza en Eurovisión 2025 EBU

Turno de la anfitriona del festival de este año. Sin coreografía y sin cambios de cámara; así de íntima será la propuesta de la abanderada suiza. Un vestido de seda negra abrazará a la cantante, que se verá arropada por las luces de los teléfonos del público. Durante el puente, el escenario comenzará a integrar humo, viento y pequeños destellos. Una interpretación exquisita por parte de Suiza, que actuará en la posición número 19 de la gran final del sábado.

España: Melody - Esa diva

Primer ensayo de España en Eurovisión 2025 EBU

Terminamos los primeros ensayos con nuestra representante, Melody. Debido a la complejidad de su actuación, la sevillana tuvo que ser la última en ensayar. La puesta en escena de 'Esa diva' está dividida en tres actos (morado, rojo y blanco), cada uno con sus propios gráficos. El corpiño negro con corsé que podemos ver al inicio se va transformando hasta llegar a la pieza brillante que portará en el punto álgido de la actuación. Los diez últimos segundos prometen ser memorables, y España garantizará la fiesta y el espectáculo durante la gran final de Eurovisión 2025.