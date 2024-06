La extraña muerte del youtuber Edgar Landaverde (Callejas 503) a los 37 años

"Una verdad dolorosa situación para la familia pero las hacemos públicas a todos los medios de comunicación", así comenzaba el comunicado en redes sociales del entorno del famoso youtuber salvadoreño Edgar Landaverde, aunque era más conocido por su apodo en internet, Callejas 503. Según se ha comunicado, el joven, de 37 años, falleció el pasado 6 de junio de manera repentina.

"Nuestro amado Callejas 503 ha partido de este mundo agradecemos a cada uno de ustedes por el amor a el, por su apoyo y sepan que pronto les compartiremos donde será el homenaje para los que puedan acompañarnos el día de mañana viernes 7 de junio y el entierro el día sábado 8 de junio. Les pedimos su comprensión y respeto por el duelo de la familia presente para todos los seguidores que deseen acompañarnos", era el resto del mensaje que dejaba confusos y conmocionados a los miles de seguidores del influencer.

Edgar comenzó su andadura en redes en 2012 y se hizo famoso por compartir en sus cuentas sus experiencias en viajes por Latinoamérica, probando la comida y narrando cada minuto de sus días. Varios medios apuntan estos días a que Callejas 503 podría haber muerto de un infarto, quizá causado por sus hábitos alimenticios, su peso y sus costumbres poco saludables. TV Azteca apunta directamente a esta causa de muerte. Algunos de sus seguidores han compartido el pésame por su pérdida y otros han dejado comentarios relacionados con lo sorprendente de su fallecimiento: "Nunca se preocupó por su salud, el Callejitas".

Otros medios digitales como "Mundo para todos" daba detalles más específicos: "Respecto a las causas de su muerte, Callejas fue encontrado sin vida por un conocido, que no sabía de su paradero y prefirió irlo a buscar hasta su casa. Le tocó en la puerta, pero no obtuvo respuesta, decidió entrar por la fuerza y al entrar, se encontró el terrible escenario". Todos los seguidores confirman su sentido del humor y algunos añaden experiencias propias de generosidad: "Descansa en paz Callejitas, recuerdo cuando me dió COVID en el 2021 y salí del hospital tus videos fueron de mucha ayuda para levantarme el ánimo, junto a los de Soyacity. Ya estás descansando rey, sigue haciendo videos en el cielo".