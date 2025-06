La fiebre “OT” arrasa aún antes de comenzar

El de “Operación Triunfo” es uno de esos formatos que no necesitan presentación. Cada edición tiene su tono, sus ídolos emergentes y su colección de momentos que quedan. Pero “OT 2025”, antes incluso de arrancar oficialmente, ya ha desplegado músculo con una gira de castings que no solo ha batido marcas, sino que ha consolidado el fenómeno en nuevos códigos y pantallas.

Entre mayo y junio, más de 11.500 personas pasaron por los castings presenciales organizados por Prime Video y Gestmusic. Nueve ciudades, seis semanas y un equipo dirigido por Noemí Galera, junto a Pablo Wessling, Mónica Carbonell y Sonia Edo en primera fase, y Manu Guix, Mamen Márquez y Pablo Lluch en la segunda. Madrid fue, una vez más, la parada más multitudinaria, con 2.925 aspirantes. Pero el dato más jugoso vino de Las Palmas de Gran Canaria, que lideró el porcentaje de seleccionados. Las sorpresas, como siempre en “OT”, no se miden solo en cifras.

En total, 97 personas fueron seleccionadas tras la segunda fase, 40 de ellas con pase Prime. Y lo interesante es que más de 40 de esos nombres ya se habían presentado en otras ediciones. Algunos no llegaron a recibir ni una pegatina entonces, otros sí. Lo que confirma que “OT” también premia la constancia, el trabajo silencioso y la evolución personal. Un formato que se reinventa, pero que también reconoce a quienes no tiran la toalla.

A nivel digital, el impacto ha sido descomunal. Más de 250 millones de visualizaciones en TikTok y más de 7 millones en YouTube. La cifra supera con creces lo registrado en 2023 y confirma que “OT” ya no se consume únicamente desde la televisión. El vídeo más visto ha sido la entrega de pegatinas en Barcelona, con más de 2,5 millones de visualizaciones. Pero más allá de los números, lo relevante es cómo se ha activado la comunidad de fans: versiones, reacciones, edits, memes y comentarios a tiempo real que han convertido los castings en un evento compartido.

El casting final tendrá lugar en Barcelona entre el 5 y el 7 de julio. Allí se escogerán los 18 aspirantes que llegarán a la Gala 0, donde se disputarán las 16 plazas de la Academia. Parte del primer día podrá seguirse en directo a través de YouTube, y más adelante Prime Video estrenará dos especiales de 45 minutos con lo más destacado del proceso. Una forma de cerrar el círculo para quienes han seguido cada pegatina como si fuera una semifinal.

Las ciudades donde se repartieron más pegatinas fueron Barcelona (16), Málaga (15) y Sevilla (14), mientras que Zaragoza creció un 24 por ciento respecto a su convocatoria anterior. Que sea la ciudad natal de Naiara y Juanjo Bona probablemente haya tenido algo que ver. El factor emocional en “OT” sigue funcionando y las referencias importan. La historia reciente del programa alimenta la ilusión de quienes vienen detrás.

A pesar de la magnitud del evento, “OT” sigue cuidando el detalle. Desde la selección de canciones hasta la presencia de jurado presencial, todo parece pensado para que cada aspirante pueda mostrar lo mejor de sí. Y eso se nota: hay más variedad de perfiles, más propuestas vocales arriesgadas y una energía colectiva que contagia. En las colas de espera se compartían acordes y nervios, pero también comunidad.

Otro punto destacable ha sido la internacionalización del fenómeno. Aunque el casting es nacional, los datos digitales muestran que el interés llega más allá. Un 25 por ciento de las visualizaciones vienen de Latinoamérica y un 20 por ciento de otros países. “OT 2025” no ha empezado oficialmente, pero ya hay medio mundo mirando. Y eso, en la era del streaming, es tan valioso como un plató lleno.

“OT” ha demostrado que un casting puede ser, por sí solo, un contenido de entretenimiento. Pero también una plataforma de aspiración, de aprendizaje y de visibilidad. La Academia aún no ha abierto sus puertas, pero la energía de “OT 2025” ya está en marcha. Los nombres llegarán pronto. Las canciones también. De momento, el viaje ha comenzado como debe: afinado, coreado y con ritmo propio.

Y si algo ha quedado claro en esta fase de castings es que “OT” no busca solo buenas voces, sino artistas completos. Los vídeos más compartidos no siempre eran los de mejores notas, sino los que dejaban una marca, una personalidad, un estilo. Entre nervios, aplausos y alguna que otra lagrimita, los aspirantes han vuelto a recordarnos por qué seguimos enganchados a este formato. Porque más allá del espectáculo, “OT” sigue siendo un lugar donde los sueños se afinan en directo.

Las canciones que marcaron los castings de "OT"

Este año, la playlist disponible en Amazon Music duplicó su tamaño respecto a la edición anterior, pasando de 50 a 100 canciones. Entre todas, hubo algunas que sonaron sin descanso en cada ciudad. “Guantanamera” de Guitarricadelafuente, “You Know I'm No Good” de Amy Winehouse y “Creep” de Radiohead fueron las auténticas reinas del casting, aunque también destacaron “Lucía” de Serrat, “Quién” de Pablo Alborán y la versión de “California Dreamin’” de Sia. La ampliación del repertorio dio aire fresco a las pruebas y permitió que los aspirantes no solo eligieran con libertad, sino que sorprendieran con versiones inesperadas y muy personales.