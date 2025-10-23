Fin de la relación entre Luisma Lozano y Daniel Luque: se avecina un nuevo proyecto

Luisma Lozano y Daniel Luque han decidido separar sus caminos tras una intensa temporada que ha situado al torero sevillano en lo más alto de los carteles. Con 33 corridas, 56 orejas y 19 Puertas Grandes, la campaña 2025 ha sido una de las más sólidas en la trayectoria reciente de Luque, con faenas destacadas en plazas de primera categoría como Sevilla, Zaragoza, Dax, Nimes o Málaga.

La ruptura, adelantada por Rosario Pérez, se produce con la temporada europea prácticamente finalizada, en un momento idóneo para tomar decisiones estratégicas de cara al futuro. La relación entre apoderado y torero ha sido profesionalmente fructífera, pero ambas partes han optado por emprender caminos distintos una vez cumplidos sus compromisos del año.

En paralelo, el foco informativo gira en torno al nuevo destino de Lozano, que no es otro que Andrés Roca Rey. El torero peruano anunció ayer el fin de su vínculo profesional con su hermano Fernando, y habría decidido apostar ahora por uno de los apoderados más experimentados del circuito. La incorporación de Luisma Lozano a su equipo representa un paso firme en una carrera que no deja de evolucionar.

El fichaje de Lozano por Roca Rey no solo responde a una necesidad de gestión, sino también a una visión compartida de liderazgo y ambición, que marcará la próxima etapa del torero limeño. No es una alianza menor: es el cruce de dos trayectorias que, por separado, ya habían demostrado estar al más alto nivel.

Con este paso, Luisma Lozano reafirma su lugar entre los apoderados más influyentes del toreo actual, y Roca Rey refuerza su estructura con una figura clave en el entramado profesional de la tauromaquia. La temporada termina con un movimiento que reordena el equilibrio de poder fuera del ruedo y anticipa una campaña 2026 con nuevas alianzas de primer orden.