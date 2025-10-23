“Nos han chutao”: así se despide ‘Cuánto, cuánto, cuánto’ tras su fulminante cancelación en TVE

Tras confirmarse su cancelación, el equipo de ‘Cuánto, cuánto, cuánto’ ha querido despedirse públicamente a través de las redes sociales. Lo han hecho fieles a su tono desenfadado, con un mensaje en X (antes Twitter) que resume con ironía el final del programa: “Pos sí, chavales, nos han ‘chutao’, pero jamás olvidaremos el programa en el que casi todo se puede medir”.

A modo de agradecimiento, añadieron: “Gracias a todos los que lo habéis disfrutado, pero en especial al equipo tan increíble que había detrás de tantos cuántos. Sayonara, baby”, acompañando el texto con varios memes que dieron un toque de humor a la despedida.

El programa, producido por El Terrat, se había estrenado el 11 de octubre con un dato aceptable, pero su audiencia cayó bruscamente en la segunda entrega. En consecuencia, RTVE decidió no grabar más episodios y cancelar las grabaciones previstas para finales de mes.

Como sustituto en la parrilla del prime time de los sábados, la cadena pública apostará por cine, compitiendo con ‘Bailando con las estrellas’ en Telecinco, la edición nocturna de ‘La ruleta de la suerte’ en Antena 3, el cine de Cuatro y ‘La Sexta Xplica’ en La Sexta.