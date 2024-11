"Imparables": Marta Solaz actualiza el estado de Sergio Peris-Mencheta tras su lucha contra la leucemia

Seis meses han pasado desde que Sergio Peris-Mencheta se sometió a un trasplante de médula en Estados Unidos como parte del tratamiento contra la leucemia que le diagnosticaron a principios de este año. Desde entonces, el popular actor ha compartido con sus seguidores los altibajos de su recuperación, y ahora su esposa, Marta Solaz, ha reaparecido en redes sociales para actualizar el estado de salud de su marido.

“Seis meses. Justo el día de Acción de gracias y no se me ocurre una acción mejor que la de dar las gracias”, escribió Marta junto a una fotografía del actor, acompañando sus palabras con el hashtag “imparables”. La publicación transmite la esperanza y la lucha constante de la pareja frente a los desafíos que han enfrentado en este proceso.

Desde el día de la intervención, Peris-Mencheta ha hablado abiertamente sobre las complicaciones que ha experimentado. "Mudo perdido, diarreico, con una llaga por boca, dolor de huesos, de cabeza, seis días con alimentación por vía, fabricando saliva como para una empresa de siliconas", detalló en un post en su perfil de Instagram pocas horas después del trasplante.

En una reciente entrevista, el actor describió su experiencia como un viaje emocional lleno de altibajos. "Me encuentro bien ahora mismo. Cuando digo ahora mismo es así, porque esto es un momento a momento. De repente te encuentras bien y de repente, hecho polvo", confesó. A pesar de todo, asegura que este proceso le ha permitido reflexionar profundamente: “Me he enfrentado más que nunca a la vida, pero también a la muerte. Todo esto me ha ayudado a darle a la vida el valor que merece".

El anuncio de su enfermedad en enero fue igualmente conmovedor. En sus propias palabras: "Me siento más vulnerable, aterrorizado y pequeñito que nunca (...) Empieza el baile, con una mezcla de miedo y esperanza, de ganas y susto, de sentirme muy bien acompañado en la aventura y rematadamente solo en el proceso".

A pesar de la dureza del camino, tanto Peris-Mencheta como Marta Solaz han demostrado una fortaleza admirable, compartiendo su lucha como un mensaje de esperanza y resiliencia para todos los que enfrentan situaciones similares.