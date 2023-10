Joaquín Prat sobre los menores que han protagonizado una pelea multitudinaria en una discoteca en Lleida: "Si hablo, me quitan el programa"

El presentador Joaquín Prat ha protagonizado un momento de tensión en 'Vamos a Ver', el programa matinal de Telecinco, al abordar un incidente ocurrido en una discoteca en Lleida. La reyerta, que involucró a unos 20 jóvenes en una confrontación violenta, ha llamado la atención de Prat y su equipo. Una reportera in situ proporcionó detalles sobre el altercado, señalando que, a pesar de la agresividad de la pelea, la policía no realizó ninguna detención.

La situación no pasó desapercibida en el plató de televisión, donde Alfonso Egea, periodista y colaborador del programa, expresó su indignación al señalar que la mayoría de los implicados eran menores de edad y que no estaban en condiciones de conducir. La preocupación por la impunidad de la situación se hizo evidente, pero Joaquín Prat llevó la tensión a un nuevo nivel con una declaración contundente: "Si hablo yo, me quitan el programa".

Esta afirmación de Prat insinuaba que, si expresara su opinión sincera sobre el incidente, podría generar controversia y enfrentar consecuencias en su papel como presentador en Telecinco. Alfonso Egea apoyó a Prat al sugerir que ambos podrían verse obligados a abandonar el programa si decidían hablar libremente sobre el tema. Sin embargo, Patricia Pardo, otra presentadora del programa, trató de redirigir la discusión hacia otros temas, subrayando la necesidad de avanzar según la agenda del programa.

Se ha especulado que algunos de los jóvenes involucrados en la pelea podrían ser menores de edad, pero no se ha revelado su nacionalidad. Además según afirma el propio Prat: "Las imágenes ya dicen quiénes protagonizan esta pelea, no están en la academia militar de Zaragoza, no son de los que se forman en la universidad"