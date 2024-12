"El juego del calamar" tendrá un remake americano con David Fincher... ¿y uno español?

Esta última semana de 2024 es sin duda la del protagonismo de "El juego del calamar", que ha estrenado su segunda temporada en Netflix, con opiniones encontradas. Mientras los espectadores esperan ansiosos el colofón final de la tercera entrega, han tenido lugar conversaciones entre su creador, Hwang Dong-hyuk, y Netflix para llevar a cabo adaptaciones internacionales dado su éxito de millones de reproducciones.

“Probablemente espero que se lance en verano u otoño del año que viene”, añadió Hwang Dong-hyuk en una reciente entrevista con "Variety", en la que también adelantaba algunos datos sobre las tramas que quedan por descubrir. Pero mientras tanto habrá que contentarse con saber los proyectos que han salido alrededor de la serie Hwang Dong-hyuk, quien ya ha informado a través de "The Wrap" la creación de varias adaptaciones en habla inglesa de su serie coreana firmado por el famoso director David Fincher, y cuyo escenario no sería Corea, si no Estados Unidos.

“Sé que Netflix tiene un plan. No van a desechar esta idea”, afirmó el creador de El juego del calamar. Esta no sería la primera vez que "El juego del calamar" viera nacer una producción derivada. En 2023 se estrenó, también en Netflix, El juego del calamar: El desafío, un reality show basado en la serie que recibió muchas quejas por las “horribles” condiciones a las que se enfrentaron entre bastidores. También el célebre Ibai hizo un juego recientemente basado en la idea original. Recordemos que el pasado 28 de diciembre Ecartelera.com "adelantó" en "exclusiva" que España también tendría su propia versión adaptada con Miguel Herrán, María Pedraza y Jaime Lorente. Ejem, con el premio en gallifantes.