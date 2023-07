El motivo por el que el candidato de Sumar se niega a mirar a la de Vox

Anoche, tuvo lugar un debate electoral en Canal Sur con motivo de las próximas elecciones generales del 23 de julio. En dicho encuentro participaron diferentes representantes políticos, como Juan Bravo, cabeza de lista por Sevilla del PP (y hombre fuerte de Feijóo en Economía), Luis Planas, cabeza de lista por Córdoba del PSOE (y ministro de Agricultura), Rocío de Meer, cabeza de lista por Almería de Vox, y Francisco Sierra, cabeza de lista por Sevilla de Sumar. Desde el principio, se pudo percibir una tensión evidente entre los dos últimos representantes políticos, ya que el candidato del partido de Yolanda Díaz, catedrático de Comunicación de la Universidad de Sevilla, optó por no interactuar con la candidata del partido de Abascal.

Durante el debate, en un momento dado, el candidato de Sumar mencionó la importancia de la "cohesión territorial" para lograr que "Andalucía cuente con más sedes de los poderes públicos". Mencionó algunas propuestas, como el fortalecimiento del Puerto de Algeciras, la creación de un centro aeroportuario en Málaga y el establecimiento de la sede de Salvamento Marítimo en Almería. La cabeza de lista por Vox de dicha provincia dirigió directamente una pregunta a Sierra sobre Salvamento Marítimo y si seguirán "colaborando en el rescate de las pateras que las mafias traen a nuestras costas" y si continuarán "colaborando con las mafias". Durante este cuestionamiento, el candidato izquierdista ignoró a la candidata de Vox, evitando mirarla mientras lo interpelaba.

"Señor Sierra, lleva todo el debate sin mirarme", reprochó De Meer, quien también preguntó al candidato de Sumar: "¿No pertenece usted al partido de las mujeres, al partido feminista? ¿Por qué no me mira a los ojos? ¿Por qué, cuando se dirigió a mí antes, utilizó la expresión 'alguien'? ¿Por qué no respeta a los casi 4 millones de personas que votan por mi formación política y consideran que los problemas que nosotros planteamos son relevantes?".

Ante la negativa de Sierra de siquiera dignarse a mirar a De Meer, esta última expresó: "Veo que usted seguirá en esa misma actitud. Así que ese es el nulo respeto que Sumar, el partido que usted preside en Sevilla, muestra hacia los españoles y, en particular, hacia las mujeres. Ningún respeto". Ante la falta de respuesta del candidato de Sumar ante la candidata de Vox, la moderadora le dio la oportunidad de expresarse, pero este optó por guardar silencio, una actitud que mantuvo durante el resto del debate.