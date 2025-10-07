RTVE desvela el sueldo de Pepa Bueno por dirigir y presentar el Telediario 2

Pepa Buenoregresó el pasado 1 de septiembre a RTVE como sucesora de Marta Carazo, que dejó vacante la silla del Telediario 2 tras aceptar la llamada de la reina Letizia para desempeñar la función de jefa de su Secretaría. Lo hizo por todo lo alto, con una entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y un mes después, el ente público ha detallado su salario.

La publicación responde a una pregunta parlamentaria de Vox presentada en el portal de transparencia de RTVE por los diputados Carina Mejías y Manual Mariscal. En ella, ambos requerían conocer el sueldo de la presentadora de la segunda edición del informativo nocturno de La 1.

De esta forma, la cadena pública ha compartido a través de un informe oficial que el salario bruto anual de la periodista asciende a 265.290 euros. Por otro lado, la conductora percibe al mes 7.592 euros por su función de directora del informativo y 14.577 euros por ejercer las labores de presentadora, en las que se incluyen los derechos de imagen y la propiedad intelectual.

En definitiva, la cifra total que la maestra de ceremonias del Telediario 2 gana cada mes es de 22.169 euros, sin incluir "las deducciones y/o retenciones que legalmente procedan" que habría que descontar del dinero total.

El acuerdo entre RTVE y Pepa Bueno incluye pluses, conceptos por antigüedad y complementos por responsabilidades adicionales como la "plena dedicación y exclusividad" hacia la televisión pública y "otros conceptos que pudieran derivarse de las prestaciones contratadas".

Durante su nueva etapa en la edición nocturno del informativo público, después de su paso por el mismo entre 2009 y 2012, la comunicadora nacida en Badajoz ha salido en dos ocasiones del plató. La primera tuvo lugar tan solo dos días de debutar al frente del Telediario 2. En aquella ocasión, Bueno salió a la calle para contar desde el terreno lo que han supuesto los incendios forestales que han asolado el país durante el verano.

Su segunda salida se producirá este mismo martes 7 de octubre, cuando se cumplen dos años de los ataques de Hamás a Israel que desembocaron en la actual guerra en Oriente Medio. La periodista se trasladó este lunes, dejando el informativo en manos de Javier Gutiérrez.