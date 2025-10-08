Movistar Plus+ celebra Halloween con un canal de terror y otro para los amantes del cine romántico

Movistar Plus+ amplía su oferta televisiva este mes de octubre con el lanzamiento de dos nuevos canales pop-up dedicados al cine de terror y al cine romántico, disponibles desde este jueves 9 de octubre en todos los servicios de la plataforma, incluida la suscripción OTT de 9,99 euros al mes.

Las dos nuevas cadenas, ‘Terror por M+’ y ‘Romance por M+’, llegan de forma simultánea para ofrecer a los espectadores una programación temática y efímera que combina clásicos del cine con éxitos contemporáneos. La primera, orientada a las películas de miedo, servirá de antesala a Halloween, mientras que la segunda apostará por los títulos más emblemáticos del amor en la gran pantalla.

El canal ‘Terror por M+’ debutará con una potente selección de películas del género, entre ellas ‘El silencio de los corderos’, ‘Saw’, ‘Carrie’, ‘Los otros’, ‘La llorona’, ‘Tiburón’, ‘Un lugar tranquilo’, ‘Re-Animator’, ‘Pesadilla final: la muerte de Freddy’ y las tres entregas de ‘Expediente Warren’. Una programación pensada para los amantes del terror clásico y contemporáneo, perfecta para anticipar Halloween.

Por su parte, ‘Romance por M+’ reunirá grandes títulos del cine romántico como ‘El gran Gatsby’, ‘Algo para recordar’, ‘Luna nueva’, ‘Tienes un e-mail’, ‘Sucedió en Manhattan’, ‘French Kiss’, ‘Doctor Zhivago’, ‘Ghost’, ‘Leyendas de pasión’ y ‘El príncipe de las mareas’. Una cita imprescindible para quienes disfrutan de las historias de amor más icónicas del séptimo arte.

Ambos canales estarán disponibles durante varias semanas en el catálogo de Movistar Plus+, accesibles tanto en los decodificadores como en la app y el servicio online, consolidando así la apuesta de la plataforma por un catálogo variado, temporal y de calidad cinematográfica.