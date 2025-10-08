Mónica Naranjo deja sin palabras a Marc Giró al desvelarle cómo compuso la canción de 'La isla de las tentaciones'

'La isla de las tentaciones' aterrizó en España no hace mucho. Era el 9 de enero de 2020 cuando Telecinco emitía la primera entrega del reality en el que cinco parejas ponen a prueba su amor e intentar evitar caer en la tentación del grupo de los tentadores. En esa primera temporada estaba Mónica Naranjo, que antes de cederle el testigo a Sandra Barneda, ejerció como maestra de ceremonias principal.

Cinco años después, la cantante de éxitos como 'Desátame' aún guarda muchas anécdotas de aquellos días y este martes, entrevistada por Marc Giró en el 'Late Xou' de La 1, ha desvelado cómo nació la cautivadora música de cabecera del programa.

La artista ha recordado que en el momento en el que le pidieron que compusiera el tema que acabaría llamándose 'Tentación', estaba muy cerca del debut del formato y que ella se encontraba entre "entradas, salidas y viajes", pero que no se le olvidará porque terminó "componiendo la canción en un lavabo".

Esos días fueron frenéticos para la cantante de Figueras, que regresaba con todo su equipo a España después de "celebrar el Pride" en Nueva York. Mientras esperaban en la "sala VIP del aeropuerto", aún festejando la manifestación, decidió buscar un lugar donde hubiese "un poquito de tranquilidad'.

Y el sitio elegido no fue otro que el "váter", ha asegurado, dejando atónito al presentador catalán. "Me fui al váter de la sala VIP. Me senté en el váter. Me encerré en mí misma y cogí la grabadora. No tenía otra manera de hacerlo".

Nueva temporada

Desde aquella primera vez, el programa de Telecinco ha seguido sumando temporadas y, próximamente, la cadena con sede en Fuencarral estrenará la novena edición que, además, llega con un formato inédito. La elección de los participantes se realizará mediante un proceso de selección abierto al público para el que se han presentado más de 500 aspirantes.

Y, entre todos ellos, destaca uno en especial. Se trata de Ismael Nicolás, concursante de la primera temporada presentada por Mónica Naranjo, que en aquella ocasión acudió con su pareja, pero el final no fue el esperado y pusieron fin a su relación.

De pasar el casting, el exconcursante repetirá la experiencia pero desde el otro lado, convirtiéndose esta vez en tentador. El participante admite estar muy ilusionado y espera conseguir su objetivo: "Vengo a esta edición como soltero, y esto para mí no es un problema, sino una bendición. El problema lo van a tener los chicos cuando me vean aparecer por allí, porque creo que nadie se lo espera".