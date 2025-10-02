Muere a los 47 años Francisco Briones, director del centro territorial de RTVE en Murcia

Francisco Briones Aroca, director de RTVE Murcia, fallece a los 47 años. Con más de 20 años de experiencia en el sector audiovisual, asumió la dirección en 2023 tras una larga trayectoria en RTVE y otras entidades.

Dos décadas de trayectoria antes de dirigir RTVE Murcia

Francisco Briones Aroca, director del centro territorial de RTVE en Murcia, ha fallecido este jueves a los 47 años, según confirmó la radiotelevisión pública a través de sus redes sociales. Diplomado en Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones por la Universidad de Alicante y Técnico Superior de Sonido por el IES Puerta Bonita de Madrid, Briones contaba con una extensa carrera en el mundo audiovisual. Briones comenzó su trayectoria profesional entre 2003 y 2008 como Técnico de Sonido freelance, colaborando con empresas como Telefónica Servicios Audiovisuales (TSA), Paramount y la FORTA. En 2007 obtuvo plaza en RTVE como Técnico Superior de Sonido en el Centro de Producción de Sant Cugat, donde participó en importantes retransmisiones de TVE. Más tarde, en 2011, se trasladó a Prado del Rey (Madrid), especializándose en postproducción. Desde 2014 desarrolló su labor en el centro territorial de RTVE en Murcia, primero como reportero gráfico y, desde octubre de 2023, como director del centro, cargo que ocupaba hasta su fallecimiento.

Con más de 20 años de experiencia en el sector, Francisco Briones deja una huella imborrable en la televisión pública. Su fallecimiento supone una gran pérdida para el equipo de RTVE Murcia y para el mundo audiovisual en España. La propia radiotelevisión pública ha transmitido un mensaje de despedida en redes sociales: “Desde RTVE enviamos todo nuestro cariño a su familia y a toda la plantilla de RTVE en Murcia. D.E.P.”