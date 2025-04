Muere el actor Denis Arndt ("Instinto Básico"), a los 86 años

Denis Arndt, actor de reparto y favorito del guionista y productor de televisión David E. Kelley, conocido por su participación en “LA Law”, “Picket Fences” y “Chicago Hope”, y que posteriormente recibió una nominación al Tony por su debut en Broadway a los 77 años en una obra sobre amantes incompatibles, falleció esta semana a los 86 años.

Arndt murió “pacíficamente en su cama” en su cabaña en Ashland, Oregón, anunció su familia en un obituario publicado el 26 de marzo. Señaló que nació en 1939, el mismo año en que se estrenó “El mago de Oz”. “Esa era como la vida de papá”, decía. “Empezó en blanco y negro y floreció en una vida de color, brillantez, aventura audaz y pasión. Y también era un poco psicodélica, como Oz”.

Arndt fue un piloto de helicóptero veterano de Vietnam que recibió dos veces el Corazón Púrpura y posteriormente voló helicópteros en Alaska. Se dedicó a la actuación tras mudarse a Seattle, donde pasó varias temporadas en el Festival de Shakespeare de Oregón y actuó como uno de los primeros miembros del Teatro Intiman de Seattle. El actor consiguió papeles en televisión en las series "Crime Story" y "Wiseguy" en la década de 1980 y apareció como uno de los oficiales que interrogaban al personaje de Sharon Stone en la icónica escena de la película "Instinto Básico" en 1992.

Arndt colaboró ​​frecuentemente con el guionista y productor de televisión David E. Kelley , apareciendo en "LA Law" y "Picket Fences" , así como en "Chicago Hope" , "Ally McBeal" , "The Practice" , "Boston Public" , "Boston Legal" y "Mr. Mercedes" . El actor también apareció en los créditos de "Providence" , "The Wonder Years" ," Se ha escrito un crimen" ," La vida continúa" , "Herman's Head" , "Tocados por un ángel" , "Anatomía de Grey" y "The Good Figh"t .