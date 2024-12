Muere el influencer y empresario Miguel Ángel Aguilar, meses después de recibir un disparo en la cabeza

El pasado 13 de septiembre de 2024, el empresario e influencer de 43 años Miguel Ángel Aguilar fue la víctima de un robo a mano armada en su propia casa de Los Ángeles en California. Al ofrecer resistencia al robo recibió un disparo en la cabeza tuvo que ser ingresado de urgencia en el hospital en la unidad de Cuidados Intensivos. Tras tres meses de incertidumbre, finalmente ha fallecido a causa de la lesión.

Miguel Ángel Aguilar era un influencer fitness de la redes sociales y dueño de los gimnasios Self Made Training Facility HQ. En un comunicado de sus propias redes sociales se informaba de la trágica muerte del deportista el pasado 21 de septiembre. Las informaciones apuntan a que hasta tres personas fueron detenidas por el ataque a Aguilar. El influencer poseía hasta 25 gimnasios en varios estados como Nevada, Florida y Arizona.

EN el comunicado vertido por su empresa expresaron su pesar por esta muerte: "Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de nuestro fundador y director ejecutivo, Miguel Ángel Aguilar. Después de una valiente batalla de tres meses tras el trágico incidente ocurrido el 13 de septiembre de 2024, Miguel falleció pacíficamente el 21 de diciembre de 2024 rodeado de sus seres queridos. Miguel era más que un simple líder; fue un visionario, una inspiración, un mentor, un padre, un esposo, una familia y un querido amigo para muchos. Su inquebrantable dedicación al Self Made Training Facility, su pasión por la industria del fitness y su espíritu emprendedor han dejado un legado duradero".

Además, la nota revela que "Miguel revolucionó el entrenamiento personal e inspiró a innumerables personas a perseguir sus objetivos empresariales y de acondicionamiento físico. Su mente estratégica y su espíritu innovador fueron la fuerza impulsora detrás del rápido crecimiento y éxito de Self Made". Para terminar lamentan "la pérdida de nuestro querido amigo y líder, también celebramos su extraordinaria vida y el impacto positivo que tuvo en tantas personas. El espíritu de Miguel seguirá vivo a través del Self Made Training Facility. Continuaremos honrando su legado manteniéndonos fieles a nuestra misión y valores mientras continuamos innovando y sirviendo a nuestros franquiciados, entrenadores, miembros, clientes y el resto de nuestros miembros actuales y futuros de Self Made Family."