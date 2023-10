Nano Jr confiesa el dinero que cobró en su paso por las televisiones

Nano Jr ha pasado de ser un completo desconocido a viralizarse cuando lanzó un vídeo en Tik Tok en el que recriminaba la actitud de los jóvenes mientras él ayudaba a su familia manteniendo dos trabajos. Durante las semanas siguientes a su aparición en redes se dedicó a conceder entrevistas en las principales televisiones explicando su punto de vista. El joven acudió esta semana al programa de Twitch "Zona Gemelos" y ahí se ha sincerado en varios aspectos y confesó el dinero que ha conseguido con sus participaciones mediáticas.

Recordemos que el joven subió un vídeo en TikTok que ya supera los cinco millones de reproducciones y en el que cuestionó a aquellos que abandonan la educación y derrochan el dinero que sus padres ganan con esfuerzo en vicios y distracciones. Por el contrario aseguró que tiene dos trabajos y proviene de una familia humilde y ha estado trabajando desde los 16 años para ayudar a mantener a su madre y hermanos. “El otro día le faltaban unas zapatillas a mi hermana, fui y se las compré”, comentaba NanoJr en uno de sus videos.

Después de su paso por programas como "TardeAR", "Cuatro al día" y "Hoy en Día", Nano Jr ha vuelto al perfil bajo de las redes sociales pero con una fama que le ha beneficiado, al menos en parte. Sus siguientes entrevistas ya fueron a canales de Twitch como Twitch Awesom TV, donde los entrevistadores le han presentado diciendo "este chaval es un ejemplo de superación" y han admitido sentirse identificados con él por llevar también tatuajes, algo que les ha traído "muchos prejuicios" . Allí desgranó que cobra 1.800 euros por sus dos trabajos y que la fama conseguida, "con las redes sociales parece que me va a cambiar la vida o que puedo sacar algo de beneficio".

Pero en una entrevista más reciente concedida al canal "Zona Gemelos" ahondó en su paso por los platós. "¿Te ha pagado la televisión?", le preguntaban en un momento de su participación a lo que él contestó: "No". Inmediatamente después ampliaba la respuesta revelando un dato que sorprendió a todos los espectadores: "¿Sabes por qué? Porque yo no sé muy bien cómo va el tema este de la tele y me daba cosa pedirles dinero o algo". Novato en esta clase de lides, Nano Jr confesó que su primera idea fue que "igual cuando les digo que voy me lo dicen ellos".

Pues resulta que no fue así "y no me dijeron nada", siguió narrando el joven que no por ello deja de estar "agradecido con ellos" porque entiende que "me ha dado mucha audiencia y visibilidad". Eso sí, reconoce que "pierdes tiempo en ir. Eso es obvio y el tiempo vale dinero" y añadió que "pierdes tus derechos de imagen, cuentas cosas personales. Que al fin y al cabo lo he contado porque yo querido". Como últimos datos y aparte del ofrecimiento de una empresa para ayudarle con un problema dental que arrastra, Nano Jr actualizó el dato del coche que le regaló un empresario: "Están arreglando los papeles y el miércoles tengo que ir a por el coche".