Nathalie García se une a ITV Studios para encabezar la recién establecida ITV Studios Iberia

ITV Studios anuncia hoy que la destacada ejecutiva del sector audiovisual Nathalie García se incorpora a su importante grupo de producción internacional como directora general del ITV Studios Iberia el próximo 1 de noviembre. La nueva entidad será el hogar exclusivo de los formatos de ITV Studios en España como por ejemplo "La Voz", "La Voz Kids" y "El Cazador".

Nathalie se incorpora a ITV Studios procedente de Fremantle España, donde ha sido la CEO durante algo más de nueve años. Durante su periodo en el cargo, se han producido grandes formatos de entretenimiento como "Got Talent España" y "Masked Singer", concursos como "Password" y reality shows como la adaptación de "The Farm", entre otros. Asimismo, desarrollos originales convertidos en formatos internacionales como "Adivina Qué Hago Esta Noche" ("Game of Talents"), que ha sido emitido por FOX en EE.UU. y "Love Never Lies", un reality show para Netflix, además de hacer crecer el negocio con las áreas de ficción y documentales. Nathalie dirigirá la compañía con sede en Madrid, reportando a la directora general de producción internacional, Lisa Perrin, con sede en Londres.

En palabras de Lisa Perrin, “estamos absolutamente encantados de darle a Nathalie la bienvenida a ITV Studios. Su dilatada experiencia y conocimiento en el territorio son inigualables. Nuestras marcas como "La Voz" y "El Cazador" mantienen un éxito duradero en la península ibérica, y simplemente hemos estado esperando a la persona adecuada en el momento adecuado para crecer en este mercado dinámico y Nathalie responde exactamente a lo que estábamos buscando”.

Nathalie García, directora general de ITV Studios Iberia, añade: “estoy feliz de unirme a un agrupo tan líder e inspirador de nuestra industria. Es un honor para mí que Lisa Perrin y el equipo de producción internacional de ITV Studios confíen en mí para expandir su ya exitoso negocio en España y Portugal. Estoy muy emocionada de aceptar este nuevo desafío y confío en seguir produciendo programas extraordinarios que conecten con los espectadores”. Antes de ocupar su puesto en Fremantle España, Nathalie fue la CEO de Plural Entertainment, división de producción de Media Capital/Prisa. Anteriormente ocupó el cargo de directora general de la división de televisión del Grupo Vértice 360 y previamente puso en marcha la filial española de Sony Pictures International Television, donde ocupó los cargos de Senior Vice President de distribución y directora general durante 10 años.