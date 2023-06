Netflix desata el caos al promocionar un documental que coincide con la desaparición del submarino OceanGate

El pasado domingo los medios de comunicación se hacían eco de la desaparición de un submarino, el OceanGate, que se sumergía para visitar los restos del Titanic y en cuyo interior viajaban cinco personas. Dos días después de esta desaparición e inquietante búsqueda, la plataforma Netflix se ha convertido en protagonista y no precisamente de manera positiva.

La plataforma de streaming aprovechó sus redes sociales para promocionar su nuevo documental, llamado ‘The Deepest Breath’, que se estrena el 19 de julio y en el que narra la desgarradora historia de la campeona de apnea, Alessia Zecchini y Stephen Keenan, su entrenador personal. "Entre la vida y la muerte hay un solo aliento. ‘The Deepest Breath’, una producción de A24, solo en Netflix el 19 de julio", escribía Netflix acompañado del trailer de dicho documental.

Este gesto parece no haber sentado muy bien a muchos usuarios debido a que ha coincidido con la desaparición del submarino. Muchos han querido reflejar su malestar recriminando a la plataforma que no era buen momento para promocionar un documental de ese tipo y con ese comentario. "No estoy seguro de que este sea el mejor programa para publicitar durante el asunto del submarino titánico...", era uno de los tantos descontentos recibidos.

Aunque aún se desconoce dónde podría encontrarse el OceanGate, los equipos especiales de rescate siguen buscando dicho submarino debido a que a los cinco tripulantes les quedaría menos de 24 horas de oxígeno.

Trama del documental

Mediante imágenes de archivo y entrevistas, ‘The Deepest Breath’ es una historia que analiza las increíbles y arriesgadas aventuras de Zecchini y Keenan con el fin de lograr el sueño que tanto alcanzaban: conseguir el récord mundial en descender a las profundidades mediante apnea y sin ayuda de equipos de respiración de oxígeno.