La nueva película de Netflix que arrasa: más de 41 millones de visionados en solo cinco días

Hay un nuevo sheriff en la ciudad, y también se ha hecho con el streaming. El estreno de la nueva cinta de "Superdetective en Hollywood" protagonizada por Eddie Murphy bajo el nombre de "Axel F". El estreno de la cinta fue en la plataforma el pasado 3 de julio y en tan solo cinco días consiguió la cifra de récord: 41 millones de visualizaciones, y subiendo.

La nueva película lanzada directamente al servicio de streaming, nos presenta a nuestro viejo amigo el inspector Axel Foley (Eddie Murphy), que vuelve a patrullar por Beverly Hills. Cuando la vida de su hija corre peligro, ella (Taylour Paige) y Foley recurren a un nuevo compañero (Joseph Gordon-Levitt) y a sus viejos amigos Billy Rosewood (Judge Reinhold) y John Taggart (John Ashton) para ir a por todas y destapar una conspiración.

La dificultad para retomar lo que hasta ahora era una trilogía venía del punto de partida que debía tomarse para una nueva historia. ¿Axel está retirado? ¿Está en Beverly Hills? ¿Está de vacaciones? Pero parece que los fans y la crítica la han recibido desde que suena "The Heat Is On" en la cabecera. "Beverly Hills Cop" se estrenó hace 40 años, con un Murphy que tenía sólo 23 años cuando la hizo. La película encabezó la taquilla durante 13 semanas consecutivas, vendió 67 millones de entradas y, ajustada a la inflación, sigue siendo la película con clasificación R más taquillera de todos los tiempos.

La cinta tiene todos los ingredientes antiguos y modernos para contentar a viejos rockeros y nuevos allegados. Persecuciones en Detroit, Axel que sigue obviando las normas causando caos y destrucción y llevándose la bronca del jefe. Entonces sucede algo que obliga a viajar a Los Ángeles, en concreto al 90210. En "Axel F", se trata de una llamada de Billy Rosewood (el juez Reinhold), ahora en peligro porque está a punto de descubrir la verdad sobre un encubrimiento policial. Y Billy no es el único que está en peligro. La hija distanciada de Axel, Jane (Taylour Paige), también está enredada en este lío, gracias a su trabajo como abogada defensora penal.

Actualmente la cinta sigue siendo lo más visto (después de encabezar la lista de películas en inglés de Netflix la semana pasada con 27 millones de visitas), A "Family Affair" , protagonizada por Nicole Kidman, Zac Efron y Joey King, se ubicó en segundo lugar esta vez, sumando otros 31,9 millones de visitas