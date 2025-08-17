El actor de Hollywood que pudo ser el líder de 'Perdidos'

En los últimos días, 'Perdidos' ha vuelto a resonar tras la curiosa idea de uno de sus protagonistas. Terry O'Quinn, que dio vida a John Locke, ha propuesto volver a reunir al reparto y hacer un revival partiendo desde el mismo punto en el que concluyó la aclamada serie.

Más allá de eso, la ficción guarda grandes secretos y uno de ellos reside en el reparto principal que conformaban, entre otros, Matthew Fox en el papel del doctor Jack Shephard. El personaje y su presencia en las seis temporadas le catapultaron a la fama, pero ese rol no estaba destinado en un principio para el actor estadounidense.

Los responsables de la serie dramática habían pensado en Michael Keaton para dar vida al líder de los supervivientes del Vuelo Oceanic 815. Uno de los creadores, J.J. Abrams, fue el que le propuso el papel que en un principio presentaba algunas diferencias con lo que al final se vio del personaje.

En primer lugar, el doctor Jack Shephard no iba a ser médico, sino uno de los que pilotaba el avión, y su desenlace no era otro que morir en los últimos diez minutos del primer capítulo. Algo que Keaton había aceptado encantado por lo que hubiera significado.

"J.J. y yo tuvimos una conversación. Me dijo: 'Y esto es lo que pasa, el tipo que crees que es el protagonista, muere en los últimos 10 minutos", relató el actor en una entrevista con 'Cinemablend', complacido por la idea.

Sin embargo, el guion dio un giro radical, el protagonista no moriría, sino que tendría una larga vida en la isla y el intérprete del 'Batman' de Tim Burton rechazó la propuesta, que llegó a parar a las manos de Matthew Fox.