"Pequeñas mentirosas" despidió a Lindsey Shaw: el oscuro motivo que no sabías

Lindsey Shaw, quien diera vida a Paige en "Pequeñas mentirosas", ha hablado abiertamente sobre su salida de la exitosa serie de Freeform. Durante una conversación en el podcast Ned's Declassified Podcast Survival Guide, la actriz recordó el complicado momento en el que fue despedida debido a sus problemas con las drogas. Shaw describió la experiencia como "muy embarazosa", pero también agradeció el apoyo que recibió del equipo.

La actriz contó que la noticia le fue dada directamente por los responsables de la serie. "Me llamaron a la oficina de la creadora de 'Pequeñas mentirosas' y me dijeron: 'Vamos a dejarte ir. No es por tu actuación, pero ¿tienes a alguien con quien hablar?'". Aunque el despido fue doloroso, Shaw destacó la humanidad con la que la trataron y cómo intentaron ayudarla, incluso buscándole apoyo profesional.

A pesar de la situación, Lindsey pudo regresar a la serie dos años después, cuando su personaje volvió en la séptima temporada. "Fue realmente hermoso por parte del equipo de guionistas traerme de vuelta y permitirme cerrar esa historia", comentó la actriz, emocionada por la oportunidad de despedirse de su personaje y la serie en mejores condiciones.

Para Shaw, la experiencia fue una lección difícil pero necesaria: "Fue duro, pero entiendo que me querían como persona y no podían continuar así. Agradezco haber tenido una segunda oportunidad"