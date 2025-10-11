El ball que lo cambia todo: Rossy de Palma y el desfile más rompedor de “Drag Race España”

Este domingo, “Drag Race España” promete subir aún más la temperatura con un episodio que ya se perfila como uno de los más memorables de la temporada. Rossy de Palma, la musa de lo inclasificable, aterriza en el taller como jurado invitada para presidir el esperado ball de la quinta edición. Pero no viene sola: las reinas deberán rendirle homenaje en la pasarela con una categoría que lleva su nombre. El reto está servido y el arte, garantizado.

En esta tercera entrega, titulada "La alfombra Rossy", las concursantes deberán mostrar su versatilidad con dos looks: uno para brillar en la clásica alfombra roja y otro inspirado en los estilismos imposibles y cargados de personalidad de Rossy de Palma. Una pasarela que no solo medirá talento estético, sino también la capacidad de reinterpretar a una figura que ha desafiado todos los cánones.

La quinta temporada está siendo, sin duda, la más potente en términos de audiencia y repercusión, y este capítulo tiene todos los ingredientes para seguir arrasando. Supremme de Luxe vuelve a ponerse al frente, flanqueada por Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking, mientras que las once reinas aún en competencia —Alexandra del Raval, Dafne Mugler, Denébola Murnau, Eva Harrington, Ferrxn, Krystal Forever, Laca Udilla, La Escándalo, Margarita Kalifata, Nix y Satín Greco— se enfrentan a una de las pruebas más decisivas hasta el momento.

No es solo un desfile, es un test de identidad drag. Porque homenajear a Rossy no es fácil: hay que capturar su energía, su desparpajo, su mirada desafiante y esa capacidad suya de convertir cada aparición en un manifiesto estético. ¿Quién logrará estar a la altura? ¿Quién cruzará la delgada línea entre tributo y caricatura?

Tras el episodio, atresplayer también estrenará nuevas entregas de sus formatos complementarios. En “Tras la carrera”, Ana Locking se sentará con la reina eliminada para un análisis sin filtros de su paso por el programa, mientras que Samantha Ballentines reacciona al capítulo en “Sí lo digo”, disponible en abierto en atresplayer y también en el canal de YouTube. Y el lunes, en directo por Instagram, la reina expulsada responderá preguntas en un encuentro conducido por Mafalda González.

“Drag Race España” no da tregua y esta semana demuestra que, cuando el arte drag se cruza con figuras como Rossy de Palma, el resultado puede ser algo más que entretenimiento: puede ser historia. El domingo, a las 20:00 h, todo el mundo a sus pantallas. La alfombra está lista, y las luces ya apuntan a las reinas.